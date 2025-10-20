瑞銀料港住宅樓價今年持平　寫字樓租金明年可企穩　看好地產股

瑞銀投資銀行大中華區房地產行業分析師梁展嘉認為，本港住宅樓價今年表現持平，明年則有0至5%的升幅；而寫字樓在今明兩年，均會錄得3%到5%的租金下跌。他預計寫字樓租金可於2026年底左右企穩，後續再視乎市況。



而由於新寫字樓建成的數量有限，供給端減少，瑞銀預計在2027到2028年，寫字樓的出租率定會回升。



港寫字樓尚未見投資用途 銀行貸款仍謹慎

談及阿里巴巴（9988）等大型科企，近日入市本港商廈用作總部，瑞銀認為，這些大宗交易多發生在較好較新的地段，因此中環等區料最先見好，惟不可代表寫字樓整體行情。

該行亞太區房地產行業研究主管林鎮鴻亦表示，目前最多見及對沖基金在港新增辦公室，但長倉基金和投資銀行，就未算顯著擴張。

梁展嘉指出，一方面現在仍是用家入市，暫未見及投資用途；另一邊廂，經歷過CRE的下行週期，都未必是無人願意買，而是銀行借貸存難度，因為手頭敞口已經增加，不敢隨意貸款給商業房地產投資，因此需要投資情緒與利率的雙重轉好。

料HIBOR明年見1.6厘 教育用途助樓市復甦

HIBOR走勢方面，該行預計1個月HIBOR在今年底將落至2.2厘，明年則可見1.6厘，利於樓市的發展。

瑞銀續提出，教育是不可忽視的樓市復甦推動力。梁展嘉舉例稱，本港高校非本地生數量增加，而高校現時的住宿位置有限，相信學生的教育需求，可推動本港地產回升。

已買入高Beta股票 對港銀看法中性

瑞銀亞太區研究部助理總監兼香港策略與亞洲博彩行業分析師陳志立則指出，9月初以來，已經開始在投資組合中加入高Beta的股票，減持部分穩健的股票，相信此種策略可以延續至明年。

主題選擇方面，他指出由於減息預期，以及資金流入港股，利好本地地產股。另外科網、高息板塊均值得關注，而反內捲主題下，汽車、以及上游材料資源等板塊亦都值得留意。但他也提醒，因為商業房地產CRE的風險，連同減息預期下的息差問題，其對於本地銀行股的看法就偏中性。

總體而言，之前瑞銀預測恒指目標價25300點，該行對此未有調整。他指出，大市目前位置較過去10年高出0.6個標準差，但並不代表貴至不合理。

內地高端住宅銷情轉佳 惟樓價整體仍未回穩

內房方面，瑞銀亞太區房地產行業研究主管林鎮鴻提出，現下內地出現一個現象，即高端住宅反而銷售情形更佳，不過整體的止跌回穩就尚未見到。他解釋稱，止跌回穩需要租金回報率，即租售比與按揭利率打平，但暫時就沒有見到此情形。