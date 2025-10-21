中國神華 (1088)：穩健成長與股息回報的雙重驅動｜彭偉新

中國神華 (1088.HK) 主要業務包括煤炭生產、電力發電、鐵路運輸、港口以及煤化工等。根據報告，煤炭業務佔集團收入的約88%，而電力業務占比約7%。集團的主要亮點在於其穩定的股息回報及強勁的現金流，1H25的股息派發率達79%。短期內，因為供應穩定，煤價預期將在570-700元/噸之間，電力需求的增加也將支持盈利；中期來看，隨著煤化工及電力業務的增長，營運效率將進一步提升；長期則受惠於碳中和政策推動以及對可再生能源需求的增加，這將促進集團業務的多元化發展。中國神華的主要亮點在於其強大的市場地位、穩健的財務狀況及持續的股東回報策略，使其在行業內具備競爭優勢。



中國神華的主要業務包括煤炭生產、電力發電、鐵路運輸、港口及煤化工。煤炭業務佔收入的約88%，而電力業務約佔7%。在2025年，煤炭的單位生產成本預計將同比上升6%，但管理層認為實際增長可能低於預期。至於集團季度盈利同比放慢 14.3%，利潤率為18.8%，而過去12個月的營運毛利率則為29.86%，另外，過去12個月的資產回報率為7.51%，而過去12個月的股本回報率為14.39%。

中國神華的穩定股息回報和成本控制是其主要的利好因素。公司在2025年上半年派發的股息達到人民幣0.98元，派息比率高達79%，這顯示出其對股東的高度重視。穩定的現金流使公司能夠持續為股東提供回報，吸引了眾多尋求穩定收益的投資者。同時，中國神華在煤炭生產的單位成本方面表現出色，降至人民幣166元/噸，主要得益於材料成本和維護成本的降低。這一成本控制策略不僅提高了毛利率，還增強了公司的競爭力，使其能夠在市場波動中保持盈利。

中國神華(01088)於今年5月22日至10月20日期間的資金流狀況。（圖１）

電力需求增長和煤價穩定是中國神華未來增長的另一組利好因素。隨著經濟復甦，電力需求的上升將直接推動公司的電力業務增長，報告顯示8月電力銷售增長3.6%。此外，煤價預測穩定在570-700元/噸之間，這為公司的收入和盈利能力提供了支撐。隨著市場需求的回升，尤其是在非電力行業，煤炭的需求量也將相應增加，為中國神華的長期發展打下基礎。

以現價計，中國神華的估值相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 12.5 倍，市場給予集團的預測市盈率為 6.1 倍，較追蹤市盈率為低，而市賬率則為 1.72 倍，整體估值未算是太高。集團過去一年的派息比率為 80%，而集團今個財年已派發 2.26 元的追蹤年股息，相等於 5.63 厘的追蹤年股息率，2025年的財年已先行派發了0.98元人民幣的半年股息，市場預期集團今年全年每股派 3.51 元，相等於 8.75 厘的預測股息率，雖然較過去5年平均股息率10.32 厘為低，但相比整體大市的股息率為吸引。

中國神華於2025年10月20日以 41.22 港元收市，全日上升 1.06 港元或 2.64%。集團過去5年的平均Beta值為 0.48，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 41.32 港元，而最低位則曾見 28.3港元，以現價 41.22 港元計，中國神華的股價較 50 天線高出 10.81%，另外，現價亦較 200 天線高出 24.18%。中國神華(1088.HK)自今年5月22日至今年10月20日期間，股價錄得26.44%的升幅，該期間共錄得64.81 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的44.5 億港元，而散戶則佔當中的20.33 億港元(見圖1)，大戶對散戶資金流比率為 2.2 比 1，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上26.5%；而最低曾經跌至-4.3%，至於10月20日當日則為13.17%。

中國神華的股價在去年7月升抵35.85港元的高點後，隨即展開回調，期間跌破多條移動平均線，最低曾於今年4月7日觸及低位，之後才顯示出反彈的跡象。近期股價逐漸上升，成功收復前期下跌幅度的38.2%及61.8%，並且完全回補了前一波下跌的起始點。考慮到市場對電力需求的強勁預期，整體燃煤行業的前景看漲，股價有望繼續走高。建議投資者在41.00港元附近進行買入，預計目標可達45.85港元。若股價能持續保持逐步上升的趨勢，並穩定在39.80港元以上，則可考慮繼續持有該股票。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

