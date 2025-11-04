剖析深港如何攜手建構全球科技創科新機遇｜Talk Talk 網上講座

科技創新正成為全球競爭力的關鍵，香港與前海憑藉各自優勢，共同打造創科發展新動能。本集講座將深入剖析兩地如何整合資源，吸引海內外企業落地，推動產業升級。專家將分享最新創科政策、投資趨勢及成功案例，解析企業如何在香港與前海建立強大的創新生態，並突破市場界限，拓展全球機遇。講座亦將探討如何與全球夥伴攜手建構跨地域創業生態圈，促進技術交流與資源互補，為本地創科企業開拓更廣闊的國際舞台。



精彩內容包括：

-香港與前海的創科資源整合

-大灣區創科生態圈的優勢

-大灣區資源如何推動創新科技企業發展

-企業落地前海的挑戰及解決方案

Talk Talk 網上講座系列—創未來：建構全球科技創業生態圈

日期：2025年11月20日 （四）

時間：下午4時

形式：線上講座

嘉賓主持：

互聯網專業協會副會長錢國強先生

嘉賓：

前海深港青年夢工場總經理莫偉軒先生

深圳市威視佰科科技有限公司海外市場總監龔大鍇先生

昇騰技術首席執行官及聯合創始人何凝軒女士

嘉賓背景：

互聯網專業協會副會長錢國強先生

錢國強先生(Kenny) 是領先亞太區的流動技術及數字解決方案開發商-創奇思的行政總裁。創奇思與其擁有專利申請的革命性產品已於多個國際舞台上代表香港及中國獲得超過100個本地及國際獎項.

Kenny積極參與科技及業界組織工作，現為香港軟件行業協會榮譽會長、互聯網專業協會副會長、香港中小型企業總商會副會長、智慧城市聯盟理事委員、香港資訊科技聯會、大灣區國際信息科技協會委員會等職務。Kenny積極參與社會服務，以專業貢獻社會。他現為香港扶康會董事會主席。

前海深港青年夢工場總經理莫偉軒先生

莫偉軒先生現任前海深港青年夢工場總經理，領導深圳前海策略性發展，全力推動大灣區創新及區域協同發展。在科技領域企業戰略規劃、科研成果商業化、企業創新管理、市場營銷策劃、企業併購整合、風險投資運作及高層人才招聘等範疇，累積長達三十年實戰經驗。

在投身前海深港青年夢工場前，莫先生於香港科技園公司服務十載，歷任多個核心職位，包括科技創業培育計劃主管、企業加速器總監、策略夥伴總監等。任內主導創立多個重點項目，全方位推動香港創科生態圈建設，包括Hong Kong Techathon+ (香港規模最大的跨院校創業競賽)、「iDM2 硬體開發加速計劃」(協助初創企業加速產品從構想到市場化的進程)，重點創業賽事EPiC（Elevator Pitch Competition，吸引全球來自55個經濟體，逾600家企業參與)、引入頭部企業創新資源、聯動香港天使投資脈絡、科創企業及基金機構、成功啟動香港科技園創投基金等。擔任香港科技園大灣區發展總監時，莫先生統領深圳分園戰略發展，深化深港科創合作。

莫先生現兼任香港天使投資脈絡副主席、亞傑協會（大灣區）董事會成員，並曾為國際商業創新協會InBIA董事會成員。莫先生持有香港大學經濟學及哲學榮譽雙學士學位、倫敦大學榮譽法律學士學位，以及香港中文大學工商管理碩士學位。

深圳市威視佰科科技有限公司海外市場總監龔大鍇先生

龔大鍇先生畢業於香港中文大學，於金融科技及商業地產領域擁有豐富的海外項目經驗。現任深圳市威視佰科科技有限公司海外市場總監，主要負責歐美市場嘅銷售以及推廣業務。

昇騰技術首席執行官及聯合創始人何凝軒女士

何女士在科創與智能製造領域經驗豐富，不僅擁有德國漢堡大學與復旦大學的雙碩士學位，更曾獲「新時代中國經濟創新人物」、「亞太智慧製造領域年度CEO」等多項榮譽，並受聘為中國管理科學研究院智庫專家。相信憑藉其深厚的學術背景與扎實的管理實戰經驗，必將為本次講座帶來前瞻的產業洞察與戰略視野。

免費登記收看