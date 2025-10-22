極兔速遞(1519)電商浪潮下的物流新星　股價蓄勢衝11.2元｜彭偉新

極兔速遞主要業務為提供快遞及物流服務，特別是在東南亞（SEA）及中國市場。根據報告，東南亞的包裹量在2023年第三季度增長至1,997萬件，同比增長78.7%，顯示出強勁的增長動力，並預計未來幾年將持續受惠於電子商務滲透率的上升及市場整合。中國市場的包裹量則增長至5,576萬件，同比增長10%，但因市場競爭加劇，增長速度放緩。集團的亮點在於其在東南亞市場的競爭優勢和市場份額的持續增長，以及新市場的潛力，特別是在巴西和中東的業務。短期內，集團將受益於主要客戶的促銷活動及市場整合；中期則可望通過提升單位利潤和客戶組合的優化來增強收益；長期看，隨著國際業務擴展和當地電子商務市場的增長，極兔速遞的成長潛力將進一步釋放。



市場預期極兔速遞2025年全年收入只有427.6億美元，按年跌7.7%，主要是受到內地競爭壓力下，令到整體收入輕微回落，至於2026年全年方面，則預測可以微升3.1%至441.1億美元。至於集團的每股盈利則預期可以維持在0.35美元水平，令到集團2025年後的幾個財年預測市盈將會維持在13倍水平。現時市場上共有18位分析師對極兔速遞有進行調研，目標價由7.00港元至15.00港元之間，而中位數則為10.96港元。雖然以周二收市價計算，上望空間似乎不太多，不過，只要股價回調的幅度夠多，仍然是可以有望錄得理想的回報。

市場對極兔速遞的前景仍然樂觀，市場相信集團會繼續受惠主要客戶的促銷活動，這些活動不僅能顯著提升包裹量，還能吸引更多新客戶使用其服務。免費配送等促銷策略進一步促進了業務增長。此外，市場整合及小型競爭對手的退出改善了競爭環境，讓極兔速遞－Ｗ能更有效地擴大市場份額，增強其在行業中的競爭力，為未來的增長奠定了穩固基礎。另外，東南亞市場的增長潛力是極兔速遞的重要利好因素，隨著電子商務滲透率上升，包裹需求持續增加，為公司提供了良好的發展機會。同時，極兔速遞在新市場如巴西和中東的擴展機會也令人期待，與當地電子商務合作夥伴的推廣活動將進一步提升業務量。這些因素共同促進了集團的可持續增長，使其在全球市場中具備更強的競爭優勢。

極兔速遞－Ｗ(01519)於今年5月21日至10月21日期間的資金流狀況。（圖１）

極兔速遞－Ｗ (1519.HK) 於2025年10月21日以 10.39 港元收市，全日上升 0.2 港元或 1.96%。集團過去5年的平均Beta值為 --，系統性風險高於大市。52周最高位曾見 11.34 港元，而最低位則曾見 4.53港元，以現價 10.39 港元計，極兔速遞－Ｗ的股價較 50 天線高出 3.56%，另外，現價亦較 200 天線高出 36.64%，走勢上跑贏了200天線，反映股價早前向好下，持續吸引到資金追捧。

極兔速遞股價自今年5月21日至今年10月21日期間，股價錄得63.62%的升幅，該期間共錄得36 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的29.8 億港元，而散戶則佔當中的6.2 億港元。大戶對散戶資金流比率為 4.8 比 1 (見圖1)，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上21.05%；而最低曾經跌至-3.18%，至於10月21日當日則已重返14.53%，反映出大戶投資者已重新吸納作中線部署，有助帶動資金動力增強，並可以帶動股價上升。

極兔速遞股價由4月初低位4.53港元開始回升，並在持續反彈下，股價最高曾升上7月30日高位11.34港元後見阻力，初期股價未有失守50天線外，更於8月初曾重返11.21港元，但在9天RSI未能繼續上升，更形成了RSI頂背馳走勢後，股價形成一浪低於一浪走勢，更一度跌穿20天線及50天線支持，最低跌至10月13日低位8.55港元，剛好返回整個升浪總升幅的38.2%回調目標。由於股價未有作進一步的下跌，更已成功圱返50天線，走勢仍然偏強，投資者可以在股價返回10.00港元水平買入，暫時仍然可以用前頂11.20港元作為短期的目標。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。