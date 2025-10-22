美股｜中美貿易緊張升溫　道指收市跌334點　納指挫0.93%

路透社引述美國官員及消息人士稱，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）考慮限制含美國軟件的產品出口，以報復北京方面最新一輪的稀土出口限制，涵蓋產品或從手提電腦到噴射引擎。受此報道影響，道指一度463點，至收市仍跌334點；納指則挫0.93%。



圖為2025年7月25日，美國交易員在紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間10月23日

【04:20】Tesla績前跌0.82% 蘋果跌逾1.6% Netflix挫一成

道指收市報46,590.41點，跌334.33點或0.71%；納指收報22,740.40點，跌213.27點或0.93%；標普500指數收報6,699.40點，跌35.95點或0.53%。

重磅科技股中，將於盤後公布季績的Tesla跌0.82%；Amazon跌1.84%、蘋果挫1.64%、人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia亦跌0.49%。另外，Netflix季度利潤未達預期，股價跌10.07%。

【04:08】中概股指數收跌0.93%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.93%。其中，阿里巴巴ADR跌0.48%、網易跌4.51%。

【04:06】美元指數及現貨金價下跌

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數下跌，在匯市尾市收於98.89，跌0.04%。其中，美元兌日圓最新報151.98，升0.04%。

金價下跌。現貨黃金每盎司最新報4,103.52美元，跌22.10美元或0.54%；日內低見4,004.34美元。

【04:05】油價升逾2%

國際油價上升，紐約原油期貨每桶收報58.50美元，升1.26美元或2.20%。倫敦布蘭特期油收報62.59美元，漲1.27美元或2.07%。

【04:01】恒指夜期收報25,647點 低水135點

恒指夜市期指收報25,647點，跌94點，較恒指收市25,781點，低水135點，成交19,331張。

金價：圖為2025年1月10日，德國慕尼黑 Pro Aurum 黃金公司保險庫內堆放的金條。（Reuters）

【01:57】納指最新挫逾1.8%

道指最新報46,469點，跌454點或0.97%；納指最新報22,524點，跌428點或1.87%；標普500指數現報6,658點，跌76點或1.14%。

【01:28】Apple跌2.4%

道指最新報46,543點，跌381點或0.81%；納指最新報22,583點，跌370點或1.61%；標普500指數現報6,669點，跌65點或0.98%。其中，蘋果（Apple）最新跌2.4%。

2018年8月1日，美國紐約中央車站的一家Apple專賣店。（Reuters）

本港時間10月22日

【22:52】Netflix挫逾9%

道指最新報46,759點，跌165點或0.35%；納指最新報22,808點，跌145點或0.63%；標普500指數現報6,713點，跌22點或0.33%。 其中，Netflix季度業績遜色，股價最新跌9.68%。

【22:50】油價漲逾2%

油價上揚。紐約原油期貨現時每桶58.65美元，升1.41美元或2.46%；倫敦布蘭特期油每桶報62.65美元，升1.33美元或2.17%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報108,277.64美元、24小時內跌逾3%。