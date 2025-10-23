兗煤澳大利亞 (3668) 受惠冬季煤價向好行情｜彭偉新

兗煤澳大利亞主要從事煤炭的開採與銷售，在澳大利亞擁有多個煤礦，並在全球市場中佔有一席之地。其煤炭產品不僅供應中國市場，還出口至日本、韓國及其他國家。公司致力於提高產量和降低成本，以應對市場挑戰。產品包括動力煤及冶金煤，分別佔收入的約65%和35%。集團的亮點在於穩健的財務狀況及持續的股息政策，現金流充足。截至2025年，集團預計煤炭年產量將達到3,500萬至3,900萬噸。短期內，隨著天氣因素緩解及運輸改善，銷售量有望回升；中期將受益於中國及其他市場對煤炭需求的增長，長期則因全球能源轉型和資源稀缺性而提升其產品的市場價值。此外，集團的健康資本結構及穩定的股息比率，為投資者提供了良好的回報潛力。



煤炭市場目前面臨供需失衡，尤其在2025年，由於中國市場需求疲弱及全球煤價下跌，導致整體收入下降。不過，預計短期內，隨著天氣因素改善及需求回升，煤價有望回升。而集團的營運成本在2025年預計保持穩定，現金經營成本範圍為89-97澳元/噸，部分企業已顯示出成本下降的潛力。集團在2025年上半年實現煤炭權益產量1,890萬噸，同比增長11%。然而，由於天氣因素影響物流，銷量為1660萬噸，同比下降1.8%。預計2025年全年權益煤炭產量將維持在3,500萬至3,900萬噸的指引區間。

兗煤澳大利亞自今年5月22日至今年10月22日期間，股價錄得4.46%的升幅，該期間共錄得1.9億港元的資金流入，當中大戶佔其中的0.81億港元，而散戶則佔當中的1.09億港元。大戶對散戶資金流比率為 0.7 比 1 (見圖1)，雖然大戶未能成為資金的主導地位，不過，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上35.76%；而最低曾經跌至負16.09%，不過，於10月22日當日更已重返18.61%，已反映出大戶投資者的入貨意欲回升，帶動整體資金流動力轉強，有助股價維持向上。

兗煤澳大利亞上個交易日以27.16港元收市，全日上升0.28港元或1.04%。集團過去5年的平均Beta值為 0.85，系統性風險低於大市。52周最高位曾見34.5港元，而最低位則曾見 21.5港元，以現價27.16港元計，兗煤澳大利亞的股價較50天線低 4.4%，另外，現價亦較 200 天線低 4.53%，因此，在技術走勢上未有見到股價過高而面對較大的回調壓力，所以，股價作進一步反彈的機會反而更大。

兗煤澳大利亞(03668)於今年5月22日至10月22日期間的資金流狀況。（圖1）

兗煤澳大利亞的股價在2025年4月因大市急劇下挫而受壓，一度下探至低點21.18港元。此後，9天RSI從低位16.0回升，突破30水平，顯示股價觸底反彈的訊號。隨後，股價成功突破20天移動平均線阻力，展開持續上升行情，從低位攀升至7月25日的高位34.00港元，形成一浪高於一浪的形態。然而，股價在8月回落至31.04港元後雖再次反彈，卻未能進一步突破高位，並於34.08港元見頂。9天RSI出現頂背馳後，股價進入回調階段，並於8月20日以大幅下跌裂口跌破主要移動平均線支撐，持續下行至10月8日的低點26.00港元。

其後，股價呈現反覆橫行格局，多次在10月測試5月27日至6月9日的橫行區間底部，但未有跌破。若以從21.18港元起算的上升浪進行黃金比率分析，61.8%的回調目標為26.12港元，而昨日股價跌至26.30港元後已見回穩，顯示有企穩跡象，預期可迎來反彈。投資者可考慮在27.00港元入市，預期股價有望重返8月20日形成的阻力位29.15港元，此水平亦為4月升浪總升幅的38.2%回調目標。只要股價守住25.90港元，投資者可將29.20港元作為反彈目標。

資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。

