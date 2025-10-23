美股｜道指早段靠穩　Tesla挫逾3%　紐約期油漲5%

Tesla及IBM季績遜預期，道指周四（10月23日）早段靠穩。其中，Tesla最新挫3.51%。



圖為2025年9月22日，美國紐約證券交易所（NYSE）大廳的螢幕上展示美國國旗。（Reuters）

本港時間10月23日

【22:52】IBM股價跌逾4%

道指最新報46,640點，升50點或0.11%；納指最新報22,867點，升127點或0.56%；標普500指數現報6,721點，升22點或0.34%。其中，IBM最新股價跌4.25%，為跌幅最大道指成份股。

【22:47】紐約期油漲5%

美國對俄羅斯兩大石油公司實施制裁，油價上揚。紐約原油期貨現時每桶61.46美元，升2.96美元或5.06%；倫敦布蘭特期油每桶報65.58美元，升2.99美元或4.78%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報109,713.19美元、24小時內約升0.6%。