美股｜道指早段靠穩 Tesla挫逾3% 紐約期油漲5%
撰文：蕭通
出版：更新：
Tesla及IBM季績遜預期，道指周四（10月23日）早段靠穩。其中，Tesla最新挫3.51%。
本港時間10月23日
【22:52】IBM股價跌逾4%
道指最新報46,640點，升50點或0.11%；納指最新報22,867點，升127點或0.56%；標普500指數現報6,721點，升22點或0.34%。其中，IBM最新股價跌4.25%，為跌幅最大道指成份股。
【22:47】紐約期油漲5%
美國對俄羅斯兩大石油公司實施制裁，油價上揚。紐約原油期貨現時每桶61.46美元，升2.96美元或5.06%；倫敦布蘭特期油每桶報65.58美元，升2.99美元或4.78%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報109,713.19美元、24小時內約升0.6%。
美股｜中美貿易緊張升溫 道指收市跌334點 納指挫0.93%道指收市升218點創新高 現貨金價曾跌穿4100美元美銀：信貸緊張或引發被動拋售 股市面臨熊市信號美股｜道指高收515點 三大指數同漲逾1% 蘋果升近4%中美擬舉行新一輪貿易會談 稀土、芬太尼和大豆成首要問題