海峽石油化工(0852)懲治不當行為　重返正軌必經之路｜彭偉新

筆者對部分上市公司管理層涉及違規行為的情況感到極度失望。這類事件不僅動搖了其他股東及投資者的信任，更對港股作為國際金融中心的形象造成損害。近期連串事件中，包括筆者於10月6日本欄提及的海峽石油化工（0852）公司管治爭議，均反映企業內部監控及合規制度仍有待加強。



根據海峽石油化工於10月17日發佈的公告，集團已於10月15日正式就前董事姚國梁及譚笑提起訴訟，指控二人在2024年底的原油交易中涉嫌違反董事信義義務，並追討約3,700萬元人民幣的經濟賠償。另一公告提到，公司早在2024年12月26日已就前首席財務官相關事宜展開追責程序。經過近一年的調查，集團於2025年9月30日公佈的獨立法證報告顯示，並無發現蓄意挪用資產的證據。這一結果清楚表明，二人在任期間不僅嚴重失信、違反董事職責，更有可能透過不實指控清除異己、轉移視線，以爭取時間掩蓋真相。

此類事件對企業的傷害遠不止於財務損失。新管理層上任後，除了須為前高管的失職行為善後、撥亂反正，更要面對企業信譽嚴重受損的現實。信譽重建是一場長期工程，並非簡單的賠償可彌補。海峽石油化工管理層正積極採取行動，以恢復市場信心。

雖然集團2024年全年業績尚未披露，但根據2024年上半年中期報告，截至6月底，營業額達8.95億港元，同比上升83.2%，環比增長15.1%；期內淨虧損收窄至937萬港元，同比減少11.8%，環比下降9.4%；股東應佔虧損減至875萬港元，同比減少14.4%，環比大幅下降89.7%。這些數據顯示，公司主營業務具備一定韌性與發展潛力。隨著相關法律程序推進及企業管治逐步完善，海峽石油化工有望重回穩定軌道。

縱使涉事公司市值有限、股東結構較為集中，此類事件對港股市場整體信心的影響仍不容忽視。「一粒老鼠屎壞了一鍋粥」的情況絕不可重演。香港作為國際資本市場的橋樑及亞洲金融樞紐，其市場誠信與監管嚴謹度尤為重要。每一次企業治理危機，都應成為業界反思與制度強化的契機。

筆者認為，監管當局應持續加強審查與執法力度，必須追責有問題的高管，確保個案依法查明；同時鼓勵企業在合規與透明治理方面不斷改進。唯有如此，企業方能撥亂反正，盡早復牌，讓投資者重新選擇支持或離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。