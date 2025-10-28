地平線機器人(9660)內地輔助駕駛龍頭　2026盈利拐點已現｜彭偉新

地平線機器人主要業務為提供先進的駕駛輔助系統(ADAS)及自動駕駛解決方案，並憑藉其硬件(芯片)、軟件及算法的整合，佔據中國市場約40%的份額。產品收入主要來自Horizon Mono、Horizon Pilot及Horizon SuperDrive，預計2025年Horizon SuperDrive將貢獻約3.2億人民幣，隨著市場擴張，2026年的收入預測為62.5億元，2027年為83.9億元。集團亮點包括與多家國內外OEM的合作及成功推出的J6系列芯片，並計劃於2026年推出機器人出租車業務。在中、短期之內，地平線會受惠於ADAS需求增長、國內外市場拓展及技術創新，長期則依賴於行業整合及自主駕駛的普及。主要亮點在於其獨特的硬件及軟件整合模型及持續的研發投入，使其在競爭激烈的市場中保持領先地位。



地平線機器人提供的解決方案涵蓋從5 TOPS到560 TOPS的多樣化產品，以滿足不同價格區間的車型需求，顯示出其靈活性和市場適應能力。這種多樣化的產品組合不僅能夠迎合更廣泛的市場需求，還能在不同的市場細分中保持競爭力。隨著高端解決方案（如J6系列）的推廣，公司產品的升級將進一步支持長期增長。另外，地平線機器人的收入在未來幾年將顯著增長，特別是在2026至2029年之間，年複合增長率（CAGR）預計可達到56%至80%。這種增長主要由於HSD的市場需求提升和新產品的推出，顯示出公司在自動駕駛和ADAS市場中的強大潛力。這兩個因素的結合，為地平線機器人未來的業務發展提供了堅實的基礎，並讓投資者對其前景充滿信心。

市場現時共有19位分析師對地平線機器人有進行調研，所給予的目標範圍為9.0港元至 15.0港元，而平均值為 11.89港元，較現價 9.08 港元有 30% 的上行空間。地平線機器人自今年5月27日至今年10月27日期間，股價錄得14.65%的升幅，該期間共錄得109.11 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的100.24 億港元，而散戶則佔當中的8.86 億港元。大戶對散戶資金流比率為 11.3 ： 1，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上10.91%；而最低曾經跌至 -2.25%，至於10月27日當日則為9.98%，反映整體資金動力已有改善，並有助帶動股價由低位反彈。。

地平線機器人的股價自去年12月20日的低點3.32港元逐步回升，曾在2月飆升至10.38港元，但隨後出現明顯回調，最低跌至4.45港元。儘管如此，股價仍然未失守前期底部，並延續反彈趨勢。在9月18日，股價達到11.32港元的高峰後回落，隨後在守住11.00港元的支撐位後開始進行較顯著的調整。失守20天移動平均線後，股價持續滑落，直至10月17日降至8.03港元，這一回調正好達到自去年低點以來形成的上升浪38.2%的調整目標，隨即開始反彈。此外，9日相對強弱指數(RSI)成功從30以下回升至30，顯示整體回調已接近尾聲。昨日股價一度突破20天線，雖然未能穩住，但市場預期將繼續反彈，重返11.00港元的阻力位。投資者可考慮在9.10港元水平買入，以期望漲至11.00港元，只要不失守8.03港元的低位，暫時無需止蝕賣出。

