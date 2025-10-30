港交所(0388)2025年收入爆增37%　核心業務撐高增長｜彭偉新

港交所 (0388）是全球第八大交易所，專注連接中國與國際資本市場。其業務範圍涵蓋股票、衍生品、商品及固定收益交易、清算及結算，服務超過2,600家上市公司及全球投資者。公司商業模式以交易量為核心，透過費率收取收入，2025年上半年核心業務佔95%，增長動力來自Stock Connect及新產品。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 37 倍，市場給予集團的預測市盈率為 32.9 倍，較追蹤市盈率為低。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到2.36倍，而市賬率則為 10 倍，隨著港股交投回升，加上新股市場興旺，有助進一步推高港交所的整體估值，尤其是全球其他的交易所之估值已經處於較高的水平，在預期集團整體業務有大幅增長下，相信可以進一步推動港交所的估值。



市場預期港交所2025年全年收入會按年上升24%至277.59億港元，而2026年及2027年則維持約3.0%及4.8%的上升，該兩年的收入分別會達到286.05億港元及299.77億港元。而2025年至2027年的三年每股盈利分別為12.93港元、13.34港元及14.19港元，預測市盈率分別為37.4倍、36.4倍及34.7倍。港交所自今年5月28日至今年10月28日期間，股價共錄得10.59%的升幅，該期間錄得40.82 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的65.23 億港元，而散戶則錄得流走資金 24.34 億港元。大戶對散戶資金流比率為 2.7 比 -1，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上10.55%，其後開始回落，而最低曾經跌至 -9.19%，其後由低位反彈，而10月28日當日則已返回 -0.64%，反映整體大戶坐貨比率有改善，有助股價作進一步的反彈。

香港交易所(00388)於今年5月28日至10月28日期間的資金流狀況。（圖１）

港交所於2025年10月28日以 432.4 港元收市，全日下跌 1.8 港元，跌幅為 0.41%。集團過去5年的平均Beta值為 1.1，系統性風險高於大市。52周最高位曾見 466 港元，而最低位則曾見 271港元，以現價 432.4 港元計，香港交易所的股價較 50 天線低 1.79%，不過，現價則較 200 天線高出 11.97%。技技走勢反映出短期股價走勢稍為弱於中線走勢，不過，則強於長線走勢，反映出股價仍然有進一步的上升動力，短期只屬於回調走勢，尤其是在大戶資金流繼續有改善下，有助推動股價繼續反彈。

港交所股價於今年1月13日曾跌至低位271.0港元水平，當時9天RSI亦一度失守30水平，不過，股價開始作出回穩，並逐步升破20天線，帶動9天RSI亦由30以下水平反彈，逐步確認股價見底。而且，股價更一度於3月19日升上380港元後回調，更隨大市於4月急跌下，股價最低曾跌至283.2港元，雖然9天RSI再度跌穿30，但股價未有跌返1月低位外，更在資金追捧下，股價由低位反彈，帶動9天RSI再由30以下水平反彈，股價在升破50天線後，形成了一浪高於一浪，股價於8月更升返最高位見466港元。雖然股價無法再度破頂，更逐步回調下，股價近日失守50天線，但9天RSI未有失守30，預期股價短期已在411港元見支持。股價上日曾一度重返20天線以上，但收市再度失守預期股價只要能企穩在短期低位411港元以上，整個上升形態未有被破壞。股價有望再度向上突破之前高位466港元。

市場現時共有19位分析師對香港交易所有進行調研，所給予的目標範圍為340 港元至 544 港元，而平均值為 498.93 港元，較現價 432.4 港元有 15.39% 的上行空間。投資者可以在432港元水平買入，上望490港元，失守411港元宜先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。