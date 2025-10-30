滙豐走勢回穩　有望重拾升軌｜許繹彬

本周市場焦點，當然是中美兩國領導人本周四（30/10）在南韓舉行的亞太經合組織（APEC）峰會。市場憧憬兩國元首會面後，能進一步緩解貿易緊張局勢。過去一個月，「會面」與「不會面」的傳聞反覆，令市場增添不少不利雜音，但如今終於排除萬難，敲定會晤日期。此外，市場亦關注美國聯儲局本周議息結果，普遍預期繼9月減息後將再度減息。在全球「憧憬」好消息接連不斷下，股市已率先上揚。最凌厲的當屬美股，連升三日，三大指數連續三日創歷史新高：道指升穿47000點，標普500指數升穿6800點，而一向標誌中美科技戰焦點、涵蓋晶片及AI等戰略板塊的納指，在局勢緩和下成為最大受惠者，已逼近24000點，升勢仍未見盡。



受美股持續造好帶動，一向緊隨美國的日、韓、台股市，在電子及科技股領漲下勢如破竹，紛紛再創新高：日經指數突破51000點大關，台灣加權指數升穿28000點，南韓綜合指數亦突破4000點關口。在商品市場方面，近期氣勢如虹的黃金，因中美貿易戰局勢降溫，金價隨即深度調整，紐約期金跌至4,000美元以下收市。

北水繼續成支撐港股動力

在全球股市歌舞昇平、屢創新高之際，投資者原以為港股亦會展現相應氣勢，惟事與願違。適逢重陽假期前夕（28/10），港股非但未見預期升勢，反而結束連升3日格局，恒生指數僅以26,346點收市，成交未見放大，仍維持不足2,500億元水平。儘管成交偏弱，幸而北水繼續成為支撐港股的最大動力，即使假期前成交放緩，仍錄得淨流入，金額為22.6億元，較周一減少21%，但已連續第6日淨流入，累計近250億元。

筆者認為，全球股市氣勢如虹，港股卻似「獨憔悴」，或因投資者對香港市場與其他主要市場的態度有所不同。港股投資者對「憧憬」消息較為審慎，入市亦偏保守。此反應並不意外，皆因港股主要動力及資金來源，均以內地股市走勢及北水流向為主導。反觀日、韓、台等亞洲主要市場，則以美股為導航。鑒於近期內地股市走勢偏保守，正處整固階段，港股成交及氣勢不如年初，屬正常現象。加上港股已連升近一年，投資者轉趨審慎觀望，亦屬人之常情。未來走向，須視乎美國聯儲局議息後的言論取向，以及中美元首會晤後的實際進展，待內地股市方向明朗化後，港股方有望明確突破。

滙豐或挑戰高位

適逢今日（30/10）及明日（31/10）為香港期指及黑期結算日，預料股市波動將加劇，料恒指將於25,800–26,000點支持區間整固。在前景未明下，匯豐（005）早前宣佈私有化恒生（011）並公佈第三季業績後，走勢已趨穩定並重拾升軌，未來不排除挑戰高位，投資者可予以留意。

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。