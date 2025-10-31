美的集團(0300)智能家居與工業方案領導者　股價望90元｜彭偉新

美的集團(0300)是一家全球領先的科技驅動型公司，主要提供智能家居解決方案（2C）及商業與工業解決方案（2B）。其產品涵蓋空調、冰箱、洗衣機等，2C業務佔收入約45%，而2B業務則貢獻了55%。美的集團的亮點在於其多元化的產品組合及穩定的海外市場增長，特別是在亞太、歐洲及北美市場，均保持良好的增長勢頭。中期內，集團受惠於中國政府的補貼政策及消費者需求回暖；短期內，則因海外OEM訂單恢復和市場份額擴張而增長。至於長期來看，美的集團還將受益於其在機器人和自動化技術的持續投資，預計未來三年將實現中高單位數的年均增長率。



集團在2025年第3季度，實現營收112億元人民幣，同比增長10%，淨利潤增長9%。報告指出，經過剔除新收購業務的淨損，集團的營業利潤增長約30%。2025年預計淨收入為44.96億元人民幣，同比增長7.9%。而每股盈利則有5.82元人民幣，按年上升7.4%。至於2026年及2027年則仍然分別增長4.7%及8.7%。帶動遠期市盈率逐步由12.6倍下跌至11.0倍水平，反映整體的估值不算過高。特別是集團的業務亮點中，多元化的產品組合，可以為集團涵蓋不同的市場需要，降低了過份依賴單一業務的發展。另外，海外市場的2C銷售增長達到15%，成為了支持集團未來幾年的收入增長主要動力。

美的集團於2025年10月30日以 82.95 港元收市，全日上升 1.247 港元或 1.53%。集團過去5年的平均Beta值為 0.82，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 88.2 港元，而最低位則曾見 63.2港元，以現價 82.95 港元計，美的集團的股價較 50 天線低 0.26%，不過，現價則較 200 天線高出 6.9%。集團季度盈利同比增長為15.1%，利潤率為9.92%，而過去12個月的營運毛利率則為9.99%，另外，過去12個月的資產回報率為4.41%，而過去12個月的股本回報率為21.82%。

美的集團受益於中國政府的補貼政策，這些政策有效刺激了消費者需求，尤其是在家電領域，提升了消費者對新產品的接受度。政府的支持不僅促進了銷售增長，也為集團提供了穩定的市場環境，降低了行業競爭壓力。同時，隨著市場需求的回暖，美的集團能夠通過技術創新和品牌提升，逐步提高產品的平均售價。這不僅增強了公司的盈利能力，還有助於抵消原材料成本上升帶來的壓力。總體而言，政府的支持和價格提升策略共同促進了集團的業務增長和財務健康。

美的集團(00300)於今年5月30日至10月30日期間的資金流狀況。（圖１）

另外，集團在海外市場的增長為其未來發展提供了重要動力。報告顯示，海外銷售增長達到15%以上，特別是在亞太和歐洲地區，這顯示出集團在全球市場的競爭力。與此同時，集團的渠道改革和品牌影響力提升也為其業務增長提供了支撐。通過整合線上線下資源，美的集團不僅提升了銷售效率，還減少了現金流風險。此外，技術創新使得產品更具競爭力，進一步增強了市場佔有率。這些因素共同促進了美的集團在國內外市場的持續增長。

美的集團自今年5月30日至今年10月30日期間，股價錄得0.67%的升幅，該期間共錄得29.99 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的26.27 億港元，而散戶則佔當中的3.73 億港元 (見圖1)。大戶對散戶資金流比率為 7 比 1，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上31.71%；而最低曾經跌至-6.58%，至於10月30日當日則為5%。市場現時共有11位分析師對美的集團有進行調研，所給予的目標範圍為77 港元至 119.26 港元，而平均值為 99.18 港元，較現價 82.95 港元有 19.57% 的上行空間。投資者可以在83.00港元水平買入，上望前心理關口90.00港元，只要股價未有失守80.00港元可繼續持有。

