三生製藥(1530)利潤率三級跳：授權收入引爆高毛利時代｜彭偉新

三生製藥 (1530) 是內地創新的生物製藥公司，集團專注於生物藥物的研發、生產、營銷及銷售，主要透過授權生產及銷售生物相似藥及創新藥以賺取收入，涵蓋腫瘤學、腎臟病及自身免疫疾病等領域。商業模式為整合平台：內部研發（如CLF2雙特異性抗體平台）結合外部合作（如與Pfizer的授權協議），並透過合同開發製造業務為其他藥企提供服務，產生穩定現金流。三生製藥的產品組合以 「成熟現金牛 + 創新增長引擎」 為核心，聚焦 腫瘤、腎病、自身免疫、皮膚科 四大領域，所有產品均由公司自研或授權，擁有中國獨家或全球首創優勢。



現時集團的產品中，TPIAO及EPIAO皆為成熟的產品，為集團提供穩定的現金流，同時亦撐起整個研發的開支。另外，Mandi、Yisaipu及Cipterbin這幾款產品，仍然處於增長期，有待市場的擴張及劑型升級，未來或會為集團帶來穩定的現金流，至於仍然在管線中的新藥包括SSS06及SSGJ-707等，由於仍然在發展中，但部份藥品已與其他藥企簽署全球授權，因此，有助集團擴大整體現金流的增幅。

三生製藥於2023至2025年間展現出顯著的利潤率擴張路線，反映其商業模式由規模推動逐步轉向高毛利創新藥與授權收入主導的結構性升級。由2023年開始，集團毛利率為85.0%，受惠於TPIAO等成熟產品定價權穩固及CDMO業務毛利貢獻，奠定高基線；至2024年，毛利率溫和升至86.0%，主要得益於Mandi泡沫劑型上市後的產品組合優化，以及Cipterbin等生物相似藥快速放量帶動單位成本攤薄。進入2025年，毛利率進一步躍升至91.0%，核心催化劑在於與Pfizer簽署的SSGJ-707全球授權協議一次性確認12.5億美元前期款項，該筆低成本、高毛利的里程碑收入直接推升整體毛利結構，同時SSS06長效EPO獲批上市後的溢價能力亦開始顯現。

三生製藥10月31日以 30.8 港元收市，全日上升 3.12 港元或 11.27%。集團過去5年的平均Beta值為 0.72，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 36.8 港元，而最低位則曾見 5.47港元，以現價 30.8 港元計，三生製藥的股價較 50 天線高出 2.23%，另外，現價亦較 200 天線高出 57.08%，反映近期股價回調已抵銷了大部份前一段時間股價升得大急帶來的回調壓力，並有助股價短期重啟升勢。三生製藥自今年6月2日至今年10月31日期間，股價錄得62.45%的升幅，該期間共錄得88.48 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的81.43 億港元，而散戶則佔當中的7.04 億港元。大戶對散戶資金流比率為 11.6 比 1，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上16.99%；而最低曾經跌至-5.8%，至於10月31日當日則為10.58%。在資金持續流入的帶動下，相信股價仍然有進一步的上升動力，投資者可以在30.00港元水平買入，市場現時共有11位分析師對三生製藥進行調研覆蓋，目標價範圍由25港元至46港元之間，至於中位數則為37.57港元，較上周五的收市價計算，仍然有35.8%的上升空間。股價上周五升穿50天線阻力，只要股價未有失守28.60港元，可以繼續持有，暫時以前頂36.10港元作為目標，失守28.60港元先行沽出止蝕。

