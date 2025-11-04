建設銀行(0939)基本面穩健遇資金回流　目標價9.1元｜彭偉新

按資產規模計算，建設銀行是內地第二大的國有商業銀行，其中，中央匯金投資公司持股約57%。作為全國性銀行，其核心業務為提供全面金融服務，包括企業融資、個人銀行、資金結算及資產管理，服務對象涵蓋企業、政府機構以及個人客戶。截至2024年底，集團曾服務超過1,168萬家企業客戶及7.71億個人客戶，全球分支機構逾1.47萬個，業務遍及31個國家/地區。集團主要收入來源包括利息收入、手續費收入及投資收益。以2024年計算，淨利息收入佔經營收入約70-75%，非利息收入（如手續費）佔25-30%。而集團的亮點在於其穩健的資本充足率，一級資本充足比率達到14.4%，顯示出強勁的資本基礎，集團受惠信貸增長及個人消費貸款的上升，特別是內地房地產市場開始回穩，在住房貸款和基建貸款方面的增長，將會繼續支持集團的整體收益。



集團季度盈利同比增長為4.2%，利潤率為55.86%，而過去12個月的營運毛利率則為66.53%，另外，過去12個月的資產回報率為0.78%，而過去12個月的股本回報率為9.65%。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 5.2 倍，市場給予集團的預測市盈率為 5.2 倍，較追蹤市盈率為高。而市場預期截至2025年年底計，建設銀行的淨利潤預計將達到3,282億元人民幣，年增長0.6%，增長幅度仍然有限。而預計的股本回報率將下滑至9.9%，顯示出盈利能力的挑戰。

建設銀行(00939)於今年6月4日至11月3日期間的資金流狀況 。（圖１）

建設銀行 (939.HK) 於2025年11月3日以 7.94 港元收市，全日上升 0.24 港元或 3.12%。集團過去5年的平均Beta值為 0.38，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 8.56 港元，而最低位則曾見 5.8港元，以現價 7.94 港元計，建設銀行的股價較 50 天線高出 4.2%，另外，現價亦較 200 天線高出 9.56%，反映出整體股價雖然在近日大幅反彈，不過，技術走勢上未有出現偏高，估值並未有過份上升。建設銀行自今年6月4日至今年11月3日期間，股價錄得9.97%的升幅，該期間共錄得73.94 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的77.14 億港元，而散戶則佔當中的-3.25 億港元 (見圖1)。大戶對散戶資金流比率為 23.7 比 -1，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上11.95%；而最低曾經跌至-6.14%，至於11月3日當日則為2.59%，反映大戶坐貨比率得到改善，股價有望繼續向好。市場現時共有14位分析師對建設銀行有進行調研，所給予的目標範圍為6.00港元至12.00港元，而平均值為9.09港元，較現價7.92港元有 14.7% 的上行空間。

建設銀行股價自今年4月於5.79港元見底後展開反彈，並成功重上20天線。股價一路上升，於7月攀至8.56港元的階段高位後回落調整。雖然其間一度跌穿整個升浪38.2%的回調水平，但在多次於7.20港元附近徘徊未能守穩後，股價於10月中再次回升，並重新升越20天線阻力，顯示反彈動能仍在。若以市場目標價9.10港元為反彈目標，潛在升幅約為17%。建議投資者可考慮於7.90港元水平吸納，上望9.10港元；只要股價維持在20天線上方，持倉可繼續保持。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。