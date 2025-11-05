福耀玻璃(3606)：全球汽車玻璃市場領導者　增長潛力強勁｜彭偉新

福耀玻璃主要業務是汽車玻璃的生產與銷售，集團在中國的乘用車玻璃OEM市場佔有超過60%的份額，並在全球汽車玻璃市場中占有35%。其產品包括汽車擋風玻璃、側窗玻璃，以及高附加值產品如全景抬頭顯示器（P-HUD）和智能調光玻璃等。高附加值產品的銷售比重逐年上升，2025年預計將達到50%以上。福耀的亮點在於其強大的市場份額及持續擴張的生產能力，特別是在新廠的運營及技術創新上。中期受惠於與國內OEM的深入合作及海外市場的擴張，短期則可藉由新產品的推出和需求增長帶來收入增長。長期來看，隨著電動車和智能駕駛技術的普及，福耀的高價值產品將進一步提升其市場競爭力及毛利率。整體而言，福耀玻璃在全球汽車玻璃市場中的領導地位及不斷創新的產品組合，使其在未來的增長潛力上具備良好前景。



福耀玻璃在全球汽車玻璃市場上持續獲得市場份額，這主要受惠於傳統國內OEM的深入合作，如奇瑞和吉利等汽車企業，在相關客戶的產能上升，同時亦會帶動集團產品的銷售增長。隨著集團新產能的推出，特別是在合肥和福清的新生產線，福耀預計將能夠滿足不斷增長的訂單需求，並進一步擴大中國市場的佔有率。此外，海外市場的需求也持續穩步增加，有助集團未來的收入增長潛力明顯。另外，福耀在成本控制方面亦表現出色，尤其是對原材料和能源成本的管理。隨著生產效率的提高，毛利率的改善使集團盈利能力得以增強，特別是在新生產線的運營中，福耀能夠利用產業集群的優勢，降低生產成本，這對未來的盈利能力提升至關重要。此外，管理層對未來的利潤率持樂觀態度，預計將進一步改善其財務表現。

福耀玻璃(03606)於今年6月5日至11月4日期間的資金流狀況。（圖１）

福耀玻璃於2025年11月4日以68.90港元收市，全日上升0.25港元或0.36%。集團過去5年的平均Beta值為1.04，系統性風險稍為高於大市。52周最高位曾見86港元，而最低位則曾見44.25港元，以現價68.90港元計，福耀玻璃的股價較50天線低5.26%，不過，現價則較200天線高出15.98%，暫時技術走勢仍然屬於偏強的情況。集團利潤率為20.53%，而過去12個月的營運毛利率則為23.82%，另外，過去12個月的資產回報率為9.18%，股本回報率為26.4%，仍然反映集團的利潤能力強勁。集團季度盈利同比增長為14.1%，以現價計，相等於過去12個月的追蹤市盈率約21倍，市場給予集團的預測市盈率為17.2倍，較追蹤市盈率為低，加上市賬率則為5.18倍，現價計算估值不算太高。

福耀玻璃自今年6月5日至今年11月4日期間，股價錄得22.86%的升幅，該期間共錄得6.02億港元的資金流入，當中大戶佔其中的7.11億港元，而散戶則佔當中的-1.09億港元。大戶對散戶資金流比率為6.5比-1，反映大戶投資者仍然對股價走勢有主導作用。同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上15.29%，而最低曾經跌至-8.84%，至於11月4日當日則已反彈至5.61%。反映出整體資金動力仍然較強，有助進一步推動股價作出反彈。股價近日由高位86.00港元水平回調，股價稍為跌穿50天線，投資者可以在69港元以下水平買入，上望80.00港元，只要股價不跌穿65.00港元，可繼續持有。

資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

