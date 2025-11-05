美股｜道指高收225點 Tesla升4% 超微電腦挫逾11%
撰文：蕭通
出版：更新：
美國私企新增職位多於預期，美股周三（5日）上揚，道指至收市漲225點，納指升0.65%。
本港時間11月6日
【04:20】Nvidia跌1.75% 美光科技漲近9%
道指收市報47,311.00點，漲225.76點或0.48%；納指收報23,499.80點，漲151.16點或0.65%；標普500指數收報6,796.29點，升24.74點或0.37%。
重磅科技股中，前一天跌逾半成的Tesla反彈4.05%；人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia跌1.75%、蘋果公司（Apple）漲0.04%、Amazon升0.35%。另外，美光科技（Micron Technology）升8.93%、超微電腦（Super Micro Computer）挫11.33%。
【04:04】中概股指數收漲0.15%
反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升0.15%。其中，阿里巴巴ADR升0.06%。
【03:43】恒指夜期收報26,150點 高水215點
恒指夜市期指收報26,150點，升215點，較恒指收市25,935點，高水215點，成交13,455張。
本港時間11月5日
【22:50】美10月ADP私企職位增4.2萬個
道指最新報47,196點，升111點或0.24%；納指最新報23,412點，漲63點或0.27%；標普500指數現報6,783點，升11點或0.17%。
數據方面，美國人力資源服務機構ADP公布，美國10月ADP私人企業職位新增4.2萬個，多於市場預期的增加3萬個，緩解市場對勞動市場疲軟的擔憂。。
【22:46】油價跌逾0.5%
油價下跌。紐約原油期貨現時每桶60.17美元，跌0.39美元或0.64%；倫敦布蘭特期油每桶報64.11美元，跌0.33美元或0.51%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報103,033.96美元、24小時內跌逾1%。
美股｜道指收市跌251點 納指挫2% Tesla跌5.15%安擬集團擬美掛牌 稱美國市場對數字資產接受度高 冀港第二上市美股｜道指收市跌226點 納指升0.46% Amazon漲4%高盛CEO示警 若經濟增長動力弱 美國債務恐臨「清算時刻」美股｜道指收市升337點 納指飆1.86% 三大指數同創新高