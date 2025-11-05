美股｜道指高收225點　Tesla升4%　超微電腦挫逾11%

美國私企新增職位多於預期，美股周三（5日）上揚，道指至收市漲225點，納指升0.65%。



圖為2025年6月27日，交易員在紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間11月6日

【04:20】Nvidia跌1.75% 美光科技漲近9%

道指收市報47,311.00點，漲225.76點或0.48%；納指收報23,499.80點，漲151.16點或0.65%；標普500指數收報6,796.29點，升24.74點或0.37%。

重磅科技股中，前一天跌逾半成的Tesla反彈4.05%；人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia跌1.75%、蘋果公司（Apple）漲0.04%、Amazon升0.35%。另外，美光科技（Micron Technology）升8.93%、超微電腦（Super Micro Computer）挫11.33%。

【04:04】中概股指數收漲0.15%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升0.15%。其中，阿里巴巴ADR升0.06%。

【03:43】恒指夜期收報26,150點 高水215點

恒指夜市期指收報26,150點，升215點，較恒指收市25,935點，高水215點，成交13,455張。

圖為2023年5月30日，超微電腦（Super Micro Computer）參加在台北舉行的台北電腦展。（Reuters）

本港時間11月5日

【22:50】美10月ADP私企職位增4.2萬個

道指最新報47,196點，升111點或0.24%；納指最新報23,412點，漲63點或0.27%；標普500指數現報6,783點，升11點或0.17%。

數據方面，美國人力資源服務機構ADP公布，美國10月ADP私人企業職位新增4.2萬個，多於市場預期的增加3萬個，緩解市場對勞動市場疲軟的擔憂。。

【22:46】油價跌逾0.5%

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶60.17美元，跌0.39美元或0.64%；倫敦布蘭特期油每桶報64.11美元，跌0.33美元或0.51%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報103,033.96美元、24小時內跌逾1%。