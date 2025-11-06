港股走勢反覆　中國神華有望突圍｜許繹彬

傳統10月「股災月」，恒生指數最終累跌948點，終結連升五個月銳勢，成交亦較9月明顯回落。準備踏入11月之際，中美貿易戰傳出雙重利好﹕中國取消稀土出口管制、美國對華部分關稅再延一年。在中美緊張關係緩和下，恒指曾急彈至近26600點水平，升穿10天線（25999點）及50天線（26267點）。可惜在好消息下，資金未見進取，恒指更以陰燭收場，反映投資者疑慮未除。



其後，在中美元首會面、貿易談判、減息等萬眾期待的利好消息消化完畢，而市場欠缺新催化劑下，恒指連失10天、50天線，本周一（3/11）更一度失守26000點心理關口。昨日（5/11）續隨美股調整，低見25496點，100天線（25355點）險守。幸好內地A股午後回穩，港股倒升至25980點，最終跌幅收窄，總算保住顏面。值得留意的是，港股成交雖持續萎縮，但「北水」仍連續11日淨流入，累計近700億元，顯示內地資金未有離場。

至於昨日急跌，部分源於由香港金融管理局舉辦的「國際金融領袖投資峰會」，300位全球金融巨頭雲集香港，金融界均聚焦此次最新的政策動向，惟席間美資大行突然發表警告言論：高盛料美股兩年內跌20%、摩根士丹利看跌15%，資本市場估值過高，科技股「見頂」論調響徹全場。言論一出，納指急跌，日經平均指數更單日大瀉1,284點，亞洲科技板塊亦無一倖免。

外資看淡科技股並非空穴來風。2025年全球科技股「一支獨秀」，部分升幅高達5至10倍，估值遠超基本面，外資轉趨保守並不意外。幸而同一峰會上，多位與會的亞洲金融領袖普遍看好「亞洲投資市場可分散風險」，變相為中國資產說項。若資金持續南下，香港市場將水漲船高。

短期恒指料續於25500至26100點牛皮徘徊，成交不破3,000億難改淡局。過去10年，11月「6跌4升」，「十個牛皮九個淡」恐再應驗。炒股不炒市格局下，「中特估」具一定防守力，而中國神華（1088）剛獲大行調升評級至「持有」，股價有望在淡市中突圍，投資者不妨留意。

（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益）

