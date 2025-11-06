小馬智行首掛潛水　創始人料2028年Robotaxi達5萬輛　現金流轉正

內地自動駕駛公司小馬智行（2026）今日（6日）在港掛牌，公司創始人彭軍指出，未來實現盈利的關鍵在於車隊規模。目前投放的第七代車成本已經夠低，單車的毛利為正，換言之，每增加一輛車都不必虧錢，便於擴展規模。



其預計，當Robotaxi達到5萬輛的時候，就可以實現自由現金流轉正，預計時間點在2028年左右。



遭文遠知行炮轟招股書失實 彭軍：「一笑置之」

日前，既是同業，亦在今日掛牌的文遠知行（0800）炮轟公司，直言其招股書失實。彭軍則回應稱，行業還在快速發展的早期階段，「餅」還很大，可以給所有人分食，因此對於這種指控只會「一笑置之」，不會為此投入精力。

面對行業競爭，他指出其認為目前競爭還「遠遠不夠」，就像商場開在一起，才會吸引人流，行業的玩家越多才會迎來更多關注。不過其也表示，行業的潛力大，但各間公司都需要長期積累，亦非間間都可以成功。

小馬智行創始人彭軍指出，未來實現盈利的關鍵在於車隊規模。（葉志明攝）

來港上市便於接觸亞太投資者 美股退市風險低

小馬智行今日在港掛牌，失守招股價，全日收跌近一成，彭軍表示高成長型的公司，短期股價波動屬正常。其解釋稱，公司早先登陸美股，是因為當時港股流動性不足，但今年情況已然改善。

且在港上市便於接觸內地以及亞太地區投資者。在美股方面，其也認為退市的風險較低。

在北京亦莊的自動駕駛示範區內，小馬智行的自動駕駛測試車輛在進行車載設備的道路測試。（資料圖片）

香港自動駕駛市場剛起步 法規距完備有距離

談及香港市場業務，彭軍表示，香港市場在自動駕駛領域的發展才剛剛開始，如果說飽和時100%，香港現在只有0.0001%，還在非常小的範圍內嘗試。

他認為，目前香港自動駕駛法律法規距離完備，還有一些距離，公司正與政府積極溝通。對比環球市場，目前監管等政策配套最完備的市場，其實只有中美兩個大國。其預計，下一個最有機會發展的地區是中東。

已在全球七個市場測試

國際市場方面，目前於全球7個國家從事自動駕駛及做測試，包括韓國、新加坡、中東及盧森堡等。公司旗下第七代無人車，也已經在北京、廣州與深圳三個城市投放，反響積極。

彭軍表示，選擇進軍新市場時，會優先參考哪些市場的出租車或網約車規模足夠；其次會參考當地的法律法規與政策友好程度；最後也需當地用戶對新鮮事物的接受程度高。