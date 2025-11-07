耐世特(1316)股價走勢分析　市場信心回暖的信號｜彭偉新

耐世特的主要業務集中於電動助力轉向系統（EPS）、液壓助力轉向系統（HPS）、轉向管柱及動力傳動系統。根據報告，EPS佔公司收入的主要部分，且在亞太市場，特別是中國市場，需求強勁，全年預期可達50億美元訂單。近期，公司成功獲得多項新訂單，包括線控轉向（SbW）和後輪轉向（RWS）技術，顯示出其技術及市場競爭力。根據市場預測，集團電動助力轉向在2025年的收入中占比約66%，而動力傳動系統和轉向管柱的佔比也在增長。集團的亮點在於其在亞太地區，特別是中國市場的強勁增長，並且已成功獲得多個線控轉向（SbW）和新產品的訂單。短期內，集團因應電動化趨勢和市場需求而受益；中期則依賴於持續的成本管控和產能擴張；長期則可望通過技術創新和市場擴張來增強競爭力。



耐世特的業務增長受到新訂單和技術創新的強勁推動。集團近期獲得多項高端技術訂單，包括線控轉向（SbW）和後輪轉向（RWS），這些新技術不僅提升了產品的市場競爭力，還增強了公司的盈利潛力。同時，耐世特在成本管控和效率提升方面的努力已顯現成效。透過有效的成本控制措施，毛利率和淨利率均有所改善，這為公司在面對原材料價格波動時提供了更大的韌性。隨著這些新訂單的落地及成本控制措施的持續推進，耐世特有望進一步提升盈利能力，進入新的增長周期。

而市場的電動化及智能化趨勢為耐世特創造了良好的增長環境。隨著全球汽車行業轉向電動汽車，對電動助力轉向系統（EPS）的需求也在不斷上升。耐世特在此領域的技術優勢使其能夠把握這一趨勢，獲得更多的市場份額。此外，中國市場的需求強勁，成為耐世特增長的重要引擎。隨著中國消費者對智能化和電動汽車的需求不斷增長，耐世特在中國的業務發展潛力巨大。這些因素將共同推動耐世特在未來實現持續增長，進一步鞏固其在行業中的領導地位。

耐世特(01316)於今年6月5日至11月6日期間的資金流狀況。（圖１）

以現價計相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 24.7 倍，市場給予集團的預測市盈率為 9.3 倍，較追蹤市盈率為低。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到--倍，而市賬率則為 1.32 倍。現價計算，集團的股價對營收比率為 0.62 倍，企業價值對收入為 0.53 倍，另外，企業價值對除息、稅項、折舊及攤銷前盈利為 13.63 倍。

耐世特上日以 7.32 港元收市，全日上升 0.49 港元或 7.17%。集團過去5年的平均Beta值為 1.48，系統性風險高於大市。52周最高位曾見 8.9 港元，而最低位則曾見 2.81港元，以現價 7.32 港元計，耐世特的股價較 50 天線高出 0.4%，另外，現價亦較 200 天線高出 25.71%，反映短期走勢未有破壞長期向好的趨勢，回調後有更大的反彈空間。耐世特自今年6月5日至今年11月6日期間，股價錄得29.1%的升幅，該期間共錄得-2.92 億港元的資金流走，當中大戶佔其中的 -2.71 億港元，而散戶則佔當中的 -0.21 億港元。大戶對散戶資金流比率為 -13.1 比 -1，雖然早前資金持續由耐世特中流出，最多更累計流出3.3億港元不過，已由11月初開始出現轉勢，而且同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上14.79%；而最低曾經跌至-21.99%，至於11月6日當日則為 -2.97%，反映出整體的大戶資金動力正在改善之中，有助股價作出進一步的反彈，因此投資者可以再度看好耐世特的股價走勢。

耐世特股價於去年12月由低位2.81港元開始展開升勢，股價反覆上升形成一浪高於一浪走勢，最高曾升上10月初的高位8.65港元後作出回調，股價由10月中跌返低位6.55港元後，即轉入橫行走勢，上日股價跟隨大市回調，曾再跌返6.40港元後即再度反彈，反映股價已見底並有望繼續反彈。投資者可以在7.40港元水平買入，預期股價可以繼續反彈，並再向上試返前頂8.80港元，只要股價未有失守近日橫行走勢底部6.50港元，暫時毋須沽出止蝕。

