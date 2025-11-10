分析師看好海螺水泥　如何在變化的市場中保持競爭力｜彭偉新

海螺水泥（0914）是中國最大的水泥生產商，主要業務包括生產和銷售各類水泥產品，如42.5級、32.5級及52.5級水泥，廣泛應用於基建和房地產領域。集團在中國水泥行業中佔據領導地位，並以其強大的成本控制和生產效率而著稱。根據報告，水泥產品的收入占比約為70%-80%。

海螺水泥2025年由年初至今財務表現穩健，上半年營收412.92億元人民幣，按年跌9.38%，淨利43.68億元人民幣（升31.34%），毛利率升至28.41%，燃料成本降13.76%，海外業務毛利達45.23%，經營現金流82.87億元人民幣（增加20.6%）。前三季度營收612.98億元人民幣（下滑10.06%），淨利63.05億元人民幣（上升21.28%），第三季銷量微降0.5%、毛利55元/噸，費用率升至9.88%，現金流109.97億元人民幣（增加7.27%），資產負債率約20%，財務結構保守。至於與市場的全年預測比較，前三季淨利佔全年預測91億元人民幣的69.3%，達成率高；但營收僅佔1,200-1,300億元人民幣預測的50%，落後明顯。第四季若毛利升至64元/噸，全年淨利可達90億元人民幣以上，惟需依賴基建回暖與錯峰生產支撐價格。整體優於盈利預期，成本管控顯效，建議關注供給側改革進展。

而市場對海螺水泥的前景普遍看好，尤其是集團在成本控制方面的強大能力。主要體現在煤炭價格下降時，公司能更有效地降低生產成本，從而提升毛利率和盈利能力。此外，公司在生產效率和技術創新方面的投入，也有助於降低長期運營成本。例如，有報告指出，海螺水泥在智能化生產和綠色建材方面的投入，不僅提升了生產效率，也符合行業發展趨勢。另外，集團在鞏固國內市場的同時，也在積極拓展海外市場，特別是在“一帶一路”沿線國家的投資，有助於開闢新的增長點。此外，公司通過併購等方式擴大產能，進一步鞏固其市場地位。

海螺水泥 (0914) 於上日以 23.32 港元收市，全日上升 0.56 港元或 2.46%。集團過去5年的平均Beta值為 0.63，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 25.9 港元，而最低位則曾見 18.7港元，以現價 23.32 港元計，海螺水泥的股價較 50 天線低 1.83%，不過，現價則較 200 天線高出 4.85%。市場上共有14位分析師對海螺水泥有進行調研的覆蓋，而目標價由21港元至33港元之範圍，而目標價中位數則為27.5港元，以上周五收市價23.32港元計算，仍然有22.3%的上升空間，2025年及2026年每股盈利分別達到1.82元人民幣及2.03元人民幣，按年分別上升15.3%及11.3%，估值上較行業水平為低，。

海螺水泥(914.HK)自今年6月9日至今年11月7日期間，股價錄得17.07%的升幅，該期間共錄得23.08 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的15.73 億港元，而散戶則佔當中的7.35 億港元。大戶對散戶資金流比率為 2.1 比 1 (見圖1)，反映大戶投資者對股價走勢仍然有較大的主導權。而同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上22.85%；而最低曾經跌至-5.42%，至於11月7日當日則為18.51%，由於已重返10%以上並貼近20%，反映大戶資金動力明顯得到改善，相信會進一步推升股價。

海螺水泥的股價自今年6月20日從低位18.70港元開始回升，經過一段反復上揚後，數次達到25.40港元的高位。隨後，股價在8月初、9月中以及上周三回落至22.40港元，形成了一個高位反覆的局面，相信短期仍然會維持該範圍內徘徊。目前，共有14位分析師對海螺水泥進行了研究，目標價範圍在21港元至33港元之間。然而，中位數目標價為27.50港元，較上周五的收盤價仍有22%的上漲潛力。由於股價在回落至震蕩區域底部後出現反彈，預計將繼續上升，並以25.50港元的震蕩區域頂部作為反彈的目標。只要股價保持在22.00港元之上，暫時毋須止蝕離場，建議在23.00港元進行買入。

圖1：海螺水泥(00914)於今年6月9日至11月7日期間的資金流狀況

