美股｜道指高收381點　納指漲2.27%　Nvidia飆5.79%

美國政府停擺可望解決，加上Nvidia、Palantir和其他人工智能（AI）相關企業股價上揚，美股周一（11月10日）造好，道指最多曾漲425點，至收市仍升381點；納指則漲2.27%，標指也升1.54%。



圖為2025年9月3日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間11月11日

【04:20】Tesla收漲3.66% Alphabet升4%

道指收市報47,368.63點，升381.53點或0.81%；納指收報23,527.17點，升522.64點或2.27%；標普500指數收報6,832.43點，升103.63點或1.54%。

美股七雄全線上漲，人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia飆5.79%，每股收報199.05美元，為升幅最大道指成份股；Google母公司Alphabet升4.04%、Tesla漲3.66%、微軟升1.86%、Amazon漲1.63%、Meta漲1.62%，蘋果公司（Apple）也升0.45%。

另外，AI軟件公司Palantir升8.81%；美光科技（Micron Technology）飆6.46%。

【05:14】中概股指數收漲2.25% 百度升5%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市漲2.25%。其中，阿里巴巴ADR跌0.27%，百度漲5.05%、小鵬汽車飆16.15%。

圖為2024年3月28日，2022年5月鏡頭拍到英偉達（Nvidia，又譯輝達，股票編號NVDA）在美國加州聖克拉拉（Santa Clara）公司總部的公司標誌。（Courtesy NVIDIA/Handout via REUTERS）

【05:11】美元指數微跌 現貨金價漲2.8%

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數微跌，在匯市尾市收於99.58，跌0.02%。其中，美元兌日圓最新報 154.05，升0.41%。

金價上升。現貨黃金每盎司最新報4,111.59美元，漲111.87美元或2.80%。

【04:53】油價升逾0.6%

國際油價下跌，紐約原油期貨每桶收報60.13美元，升0.38美元或0.64%。倫敦布蘭特期油收報64.06美元，漲0.43美元或0.68%。

【04:30】恒指夜期收報26,643點 低水6點

恒指夜市期指收報26,643點，跌51點，較恒指收市26,649點，低水6點，成交13,851張。

金價：圖為2006 年5 月30 日，南非傑米斯頓（Germiston）的蘭德精煉廠（Rand Refinery）展示的金條。（Reuters）

本港時間11月10日

【23:04】Nvidia升3.6% Tesla升近3%

道指最新報47,146.點，升159點或0.34%；納指最新報23,445點，升441點或1.92%；標普500指數現報6,805點，升76點或1.14%。

其中，Nvidia升3.6%，為升幅最大道指成份股；Tesla漲2.98%、Amazon漲2%、Apple升1.67%。

【23:01】油價下跌

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶59.64美元，跌0.11美元或0.18%；倫敦布蘭特期油每桶報3.54美元，跌0.09美元或0.14%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報104,937.49美元、24小時內升逾1%。