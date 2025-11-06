美股｜道指收市跌398點　納指挫1.9%　Nvidia及Tesla跌逾3.5%

受美國政府停擺、市場質疑科技股估值過高，以及總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）關稅案判決的不確定性影響，美股周四（11月6日）中段急跌，道指最多曾跌523點、納指挫2%。道指至收市跌398點、納指挫1.9%，標指亦跌1.12%。



圖為2025年9月3日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間11月7日

【04:20】Amazon及Meta同跌逾2.6%

道指收市報46,912.30點，跌398.70點或0.84%；納指收報23,053.99點，跌445.80點或1.90%；標普500指數收報6,720.32點，跌75.97點或1.12%。

重磅科技股中，人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia挫3.65%、Tesla跌3.50%、Amazon跌2.86%、Meta跌2.67%、微軟挫1.98%，蘋果公司（Apple）亦跌0.14%。

另外，Intel跌2.97%；外賣平台DoorDash因季度利潤低於預期，股價暴跌17.32%。

【04:04】中概股指數收跌0.03% 百度漲3%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.03%。其中，阿里巴巴ADR升1.75%、百度漲3.01%，另小鵬汽車漲9.64%。

NVIDIA：圖為2025年8月25日的插圖，顯示NVIDIA的標誌。（Reuters）

【04:02】油價跌逾0.2%

國際油價下跌，紐約原油期貨每桶收報59.43美元，跌0.17美元或0.3%。倫敦布蘭特期油收報63.38美元，跌0.14美元或0.2%。

【04:00】美元指數跌穿100 現貨金價微升

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數微跌，在匯市尾市收於99.73，跌0.47%。其中，美元兌日圓最新報 153.03，跌0.70%。

金價微升。現貨黃金每盎司最新報3,982.02美元，漲2.79美元或0.07%。

【03:43】恒指夜期收報26,436點 低水50點

恒指夜市期指收報26,436點，跌97點，較恒指收市26,485點，低水50點，成交20,341張。

【01:36】道指最新跌逾400點 Nvidia及Tesla同挫4%

道指最新報46,876點，跌434點或0.92%；納指最新報23,079點，跌420點或1.79%；標普500指數現報6,723點，跌73點或1.08%。

其中，Tesla及人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia同跌4%、Amazon挫2.5%。蘋果公司（Apple）則漲0.71%。

Tesla：圖為2022年3月22日，Tesla在德國格林海德（Gruenheide）的超級工廠開幕，現場展示一輛Model Y。（Reuters）

本港時間11月6日

【22:50】阿里巴巴ADR升逾2%

道指最新報47,154點，跌156點或0.33%；納指最新報23,400點，跌99點或0.42%；標普500指數現報6,777點，跌18點或0.27%。多隻熱門中概股上漲，其中百度ADR漲逾5%、阿里巴巴升逾2%。

【22:48】油價跌逾0.4%

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶59.32美元，跌0.28美元或0.47%；倫敦布蘭特期油每桶報63.25美元，跌0.27美元或0.43%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報102,664.96美元、24小時內跌逾0.5%。