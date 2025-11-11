中國東方(0670)基本面改善　估值仍具上行潛力｜彭偉新

中國東方航空（0670）是內地三大國有航空公司之一，以上海浦東及虹橋國際機場為主要樞紐，另有南京、昆明及西安等次要樞紐，是中國首家海內外上市的航空企業。截至2024年9月止，集團擁有約790架飛機，平均機齡約9.2年，是全球首家同時運營波音、空中巴士及中國商飛機隊的航空公司，集團於2011年加入天合聯盟（SkyTeam），連接全球超過1,000個航點。東航主要透過客運及貨運服務產生收入，輔以相關多元化業務如飛機維護、航空餐飲及保險代理。公司以「樞紐-輻射」模式運營，即從樞紐機場發射國內及國際航班，收取票務、行李費及附加服務費。收入來源高度依賴乘客流量及票價，成本主要為燃油（約30-40%）、租賃及人工。增長動力來自中國國內旅遊復甦、國際航線擴張及機隊更新。



中國東方航空於2025年11月10日以 4.50 港元收市，全日上升 0.20 港元或 4.65%。集團過去5年的平均Beta值為 0.31，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 4.57 港元，而最低位則曾見 2.13港元，以現價 4.50 港元計，中國東方航空股份的股價較 50 天線高出 34.02%，另外，現價亦較 200 天線高出 57.04%。雖然股價屬於偏高的估值，不過在市場仍然看好內地航空業前景下，有助繼續有較高的估值。

集團季度盈利同比增長為34.4%，利潤率為 -1.46%，而過去12個月的營運毛利率則為10.74%，另外，過去12個月的資產回報率為0.3%，而過去12個月的股本回報率為 -5.57%。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 12.9 倍，市場給予集團2026年的預測市盈率為 24.8 倍，較追蹤市盈率為高。而市賬率則為 2.6 倍。市場現時共有10位分析師對中國東方航空股份有進行調研，所給予的目標範圍為2.00 港元至 6.00 港元，而平均值為 3.30 港元，較現價 4.50 港元有 35% 的下行空間。不過，若果以12個財務模型計算出來的公允值，其合理價為5.36港元，現價仍然有17%的上升空間，由於市場對內地航空業的未來前景仍然看好，尤其是內地整體的客運需求回升。

中國東方航空股份(00670)於今年6月10日至11月10日期間的資金流狀況。（圖１）

中國東方航空自今年6月10日至今年11月10日期間，股價錄得49.35%的升幅，該期間共錄得6.23 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的4.02 億港元，而散戶則佔當中的2.21 億港元，大戶對散戶資金流比率為 1.8 比 1 (見圖1)，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上29.19%；而最低曾經跌至-9.07%，至於11月10日當日則為18.62%，反映出大戶資金流已明顯有改善，再配合。資金流入加快，有望見股價可以進一步向好。

東方航空股價自10月15日突破3.30港元阻力後迅速上升，升勢凌厲，其後在連續反彈推動下，成功突破4.00港元的心理關口，雖然升勢一度受阻，不過股價並未出現顯著的回調壓力。上周五及昨日更以大陽燭再度上升，反映出動能進一步轉強，並成功升穿4.50港元。資金持續流入顯示市場對該股的信心增加，儘管現價已高於市場上10位分析師所預測的目標價3.30港元，但仍未達至其公允值5.40港元的水平，因此，仍然有上升空間。考慮到內地航空業整體回暖，相關券商有望於短期內上調對東方航空的評估價。技術上而言，只要股價能穩守4.20港元以上，後市仍具延伸上行的空間。建議投資者可於現價或4.50港元附近吸納，上望5.40港元水平，並以4.20港元作為中短線的重要支撐參考。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。