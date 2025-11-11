美股｜道指收市升559點創新高　Nvidia跌近3%

美國史上最長時間的政府停擺可望結束，道指及標指周二（11月11日）上揚。道指最多曾漲605點，至收市仍升559點，創下收市新高紀錄。但市場對科技股估值過高的擔憂再次浮現，Nvidia和人工智能（AI）相關企業股價下跌，納指下滑。



圖為2025年7月25日，美國交易員在紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間11月12日

【05:15】Tesla跌逾1% 蘋果升逾2%

道指收市報47,927.96點，升559.33點或1.18%；納指收報23,468.30點，跌58.87點或0.25%；標普500指數收報6,846.61點，升14.18點或0.21%。

重磅科技股方面，人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia跌2.96%，為跌幅最大道指成份股；Tesla跌1.26%。蘋果公司（Apple）則漲2.16%。

【05:05】中概股指數收跌0.06% 阿里巴巴跌3%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.06%。其中，阿里巴巴ADR跌3.07%，小鵬汽車則升7.81%。

NVIDIA：圖為2025年8月25日的插圖，顯示NVIDIA的標誌。（Reuters）

【04:52】油價漲逾1.5%

國際油價上揚，紐約原油期貨每桶收報61.04美元，升0.91美元或1.51%。倫敦布蘭特期油收報65.16美元，漲1.10美元或1.72%。

【04:51】美元指數微跌 現貨金價上揚

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數下跌，在匯市尾市收於99.44，跌0.15%。

金價上升。現貨黃金每盎司最新報4,130.54美元，漲14.54美元或0.35%。

【04:12】恒指夜期收報26,865點 高水169點

恒指夜市期指收報26,865點，升116點，較恒指收市26,696點，高水169點，成交14,218張。

油價：圖為2024年8月22日，位於哈薩克的Airankol油田。（Reuters）

本港時間11月11日

【22:51】Apple升1.5% Tesla跌1.7%

道指最新報47,427點，升58點或0.12%；納指最新報23,391點，跌135點或0.57%；標普500指數現報6,816點，跌16點或0.24%。

其中，蘋果公司（Apple）最新漲1.52%，Nvidia則跌3.14%，Tesla亦跌1.76%。

【22:49】油價漲逾1.3%

油價上揚。紐約原油期貨現時每桶60.96美元，漲0.83美元或1.38%；倫敦布蘭特期油每桶報64.91美元，升0.85美元或1.33%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報103,932.65美元、24小時內約跌0.8%。