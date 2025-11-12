美股｜道指高收326點　連續第二日創收市新高

美國眾議院周三（11月12日）將就結束政府停擺進行表決，在銀行股和聯合健康集團(UnitedHealth Group）股價帶動下，道指最多曾漲503點創盤中新高，至收市仍漲326點，為首次收市突破48,000點大關，也是連續第二日創收市新高。不過，投資者拋售高價科技股，拖累納指下跌。



圖為2025年9月3日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間11月13日

【05:20】Tesla跌2% 高盛及聯合健康漲逾3.5%

道指收市報48,254.82點，升326.86點或0.68%；納指收報23,406.46點，跌61.84點或0.26%；標普500指數收報6,850.92點，升4.31點或0.06%。

重磅科技股方面，Amazon跌1.97%，為跌幅最大道指成份股；Tesla跌2.05%、蘋果公司（Apple）跌0.65%；人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia則升0.33%；Tesla跌1.26%。

其他股票方面，聯合健康集團（UnitedHealth Group）漲3.55%，為升幅最大道指成份股。另外，高盛（Goldman Sachs）漲3.54%、摩根大通（JPMorgan Chase）升1.52%，同創新高紀錄。

【05:08】中概股指數收跌1.46%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌1.46%。其中，阿里巴巴ADR跌1.80%、騰訊音樂挫8.41%。

特斯拉Tesla：圖為2024年3月28日，在英國倫敦ExCeL倫敦國際會展中心舉行的Everything Electric展覽會場，展示Tesla的標誌。（Reuters）

【05:07】美元指數微升 現貨金價漲逾1%

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數微升，在匯市尾市收於99.49，升0.05%。其中，美元兌日圓最新報 154.80，升0.41%。

金價上升。現貨黃金每盎司最新報4,196.59美元，漲69.55美元或1.69%。

【05:06】紐約期油跌4.18%

國際油價上揚，紐約原油期貨每桶收報58.49美元，跌2.55美元或4.18%。倫敦布蘭特期油收報62.71美元，跌2.45美元或3.76%。

【04:25】恒指夜期收報26,899點 低水24點

恒指夜市期指收報26,899點，跌70點，較恒指收市26,922點，低水24點，成交16,984張。

油價：圖為2022 年8 月10 日，位於捷克的友誼輸油管道（Druzhba pipeline）。（Reuters）

本港時間11月12日

【22:52】Apple跌1%

道指最新報48,323點，升395點或0.83%；納指最新報23,412點，跌56點或0.24%；標普500指數現報6,854點，升8點或0.12%。其中，蘋果公司（Apple）最新跌1.03%，Nvidia則跌0.53%。

【22:50】油價跌逾2.7%

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶59.22美元，跌1.82美元或2.98%；倫敦布蘭特期油每桶報63.38美元，跌1.78美元或2.73%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報103,814.78美元、24小時內約升0.2%。