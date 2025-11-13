基金進行粉飾工作　東方海外有望受惠｜許繹彬

港股本周走勢終於作出突破，截至昨日（即12/11）恒指曾一度升穿27000點，高見27016點，最終亦能以26922點收市，預料可企穩26300點至26,500點的心理關口。本周港股走勢突然穩步上揚，原因相信是憧憬美國聯邦政府將結束停擺，市場風險情緒降溫，促使全球股市顯著上揚。亞洲股市中，以南韓股市升幅最為凌厲，升幅超過3%。因憧憬停擺結束及美國總統特朗普擬實施「全民派錢」政策，有投行即時將美股前景看高一線，預測2026年標普500指數將升至7500點。



而一向被視為避險資產的美國國債則慘遭拋售，10年期美債孳息率升至4.151厘，資金因而由債券市場流向股票市場等較高回報的地方。近日全球市場焦點突然重返美股，美股氣勢「返晒嚟」，道指重返接近48000點水平，標普升穿6800點，反而股民至愛、以科技股為主的納指則稍為落後，仍未能升穿24000點。

傳統藍籌股紛紛上揚

談回港股，在美股強勢再現下，恒生指數走勢確有跟隨，且升勢凌厲，截至昨日（即12/11）更曾升穿27,000點水平，但若與過往反彈比較，部分投資者或感失望，因過往每逢恒指反彈，人工智能及科技股必為領頭羊，帶動大市勢如破竹。不過，今次反彈除「中特估」穩步跟隨外，久違的香港地產股、傳統銀行股及公用股亦齊齊起動，大部分更創52周新高，完全令投資者摸不著頭腦，情況實屬近年罕見。更值得一提的是，過往港股反彈升浪，成交必逾3,000億，但今次卻一直維持在不足2,500億水平。當炒股不再當炒，港股雖升卻令人感到「悶」。仍感安慰的是，在成交略為萎縮下，港股主要資金來源「北水」繼續支持，連續17日淨流入，年內淨買入已超過1.3萬億元。自2014年11月17日滬港通開通以來，「北水」累計淨流入規模突破5萬億元，創開通後最高紀錄。

美匯轉強窒礙資金流入港股

筆者認為，港股成交持續萎縮的主因，相信是近日美匯突然轉強，阻礙資金流入港股，即使氣氛良好亦欠大額成交之配合。而人工智能及科技股近期力不從心，則與較早前國際投行指出相關股份估值過高，或現「網路泡沫」的風險有關，全球投資者因而存有戒心。納斯達克指數近日亦欠缺方向，過去熱炒的香港科技股同樣膠著。在熱炒股降溫下，資金惟有轉向估值落後、具業績及股息因素支持的股份，包括滙豐控股（0005）、渣打集團（2888）、中銀香港（2388），以及幾乎被遺忘的本地地產股，不論一線或二線股份如恒隆地產（0101）、長實集團（1113）、恒基地產（0012）、希慎（0014）及信和置業（0083）等，連公用股煤氣（0003）及中電（0002）昨日（即12/11）亦告突圍，上述股份齊創52周新高。

此類股份表現傑出，除估值及股價偏低外，另一因素或是基金年尾進行粉飾櫥窗。若此情況持續，市場或仍有部分滄海遺珠藍籌具粉飾潛力。適逢中美逐步鬆綁貿易措施，航運股料受惠，東方海外（0316）兼具上述優勢，投資者不妨留意。

（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益）

