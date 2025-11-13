美股｜道指收市跌797點　納指挫2.29%　Tesla瀉6.64%

美國史上最長時間政府停擺結束，但官方經濟數據缺失，市場關切經濟及政策走向，並預期聯儲局12月減息機會下跌。美股周四（11月13日）大幅下跌，道指最多曾跌843點，至收市仍跌797點；納指最多曾挫2.61%，至收市仍跌2.29%；標指則最多曾跌1.84%，至收市跌1.66%。其中，Tesla遭人稱「科技女股神」的Cathie Wood旗下基金大手減持，股價至收市跌6.64%。



本港時間11月14日

【05:25】華特迪士尼跌7.76% Nvidia挫3.58%

道指收市報47,457.22點，跌797.60點或1.65%；納指收報22,870.36點，跌536.10點或2.29%；標普500指數收報6,737.49點，跌113.43點或1.66%。

重磅科技股方面，人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia則跌3.58%、Amazon跌2.71%、微軟挫1.54%、蘋果公司（Apple）亦跌0.19%。

其他股票方面，華特迪士尼（Walt Disney）與Google 旗下YouTube TV 的內容分銷談判破裂，股價跌7.75%，為跌幅最大道指成份股。另外，思科（Cisco）上調了全年利潤和營收預期，股價漲4.62%。

【05:24】中概股指數收跌1.59% 百度挫6.4%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌1.59%。其中，阿里巴巴ADR升1.23%、百度挫6.43%。

【05:24】Bitcoin價格跌至9.8萬美元水平

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報98,430.76美元、24小時內跌逾3%。

【05:21】美元指數及現貨金價下跌

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數下跌，在匯市尾市收於99.15，跌0.34%。其中，美元兌日圓最新報 154.56，跌0.17%。

金價下跌。現貨黃金每盎司最新報4,176.34美元，跌19.31美元或0.46%。

【05:20】國際油價升逾0.3%

國際油價上揚，紐約原油期貨每桶收報58.69美元，升0.20美元或0.34%。倫敦布蘭特期油收報63.01美元，升0.30美元或0.48%。

【04:25】恒指夜期收報26,701點 低水372點

恒指夜市期指收報26,701點，跌390點，較恒指收市27,073點，低水372點，成交22,512張。

【02:43】道指跌650點 納指跌逾2.5% Tesla挫逾7.5%

道指最新報47,601點，跌653點或1.35%；納指最新報22,812點，跌593點或2.54%；標普500指數現報6,736點，跌113點或1.66%。其中，Telsa跌7.77%、Nvidia跌5.06%。

【02:09】道指跌幅擴至500點 納指跌逾2%

道指最新報47,761點，跌492點或1.02%；納指最新報22,911點，跌495點或2.12%；標普500指數現報6,760點，跌90點或1.32%。其中，Telsa跌7.43%、Nvidia跌4.22%。

【00:37】道指跌逾400點 納指跌逾1.8% Nvidia跌4%

道指最新報47,849點，跌405點或0.84%；納指最新報22,980點，跌426點或1.82%；標普500指數現報6,771點，跌79點或1.16%。其中，Telsa跌5.69%、Nvidia跌4.05%。

本港時間11月13日

【22:53】Tesla及Nvidia跌近3%

道指最新報48,169點，跌85點或0.18%；納指最新報23,106點，跌299點或1.28%；標普500指數現報6,799點，跌51點或0.75%。其中，Tesla跌2.95%、Nvidia跌2.84%。

【22:49】油價約升0.9%

油價回升。紐約原油期貨現時每桶59.00美元，升0.51美元或0.87%；倫敦布蘭特期油每桶報63.28美元，升0.57美元或0.91%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報102,014.56美元、24小時內約跌1.9% 。