美股｜道指收市跌557點　Alphabet升3.11%

市場關注Nvidia本周公布業績，以及美國政府結束停擺後的經濟數據發布，美股周一（11月17日）於午後跌勢加大。其中，道指最多曾跌717點，至收市仍跌557點；納指最多曾跌1.48%、標指最多挫1.41%，跌幅至收市均有所收窄。



圖為2025年11月14日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間11月18日

【05:22】Apple及Nvidia同跌逾1.8%

道指收市報46,590.24點，跌557.24點或1.18%；納指收報22,708.07點，跌192.51點或0.84%；標普500指數收報6,672.41點，跌61.70點或0.92%。

重磅科技股方面，巴郡（Berkshire Hathaway）買入Google母公司Alphabet 價值43億美元股票，並進一步減持蘋果公司（Apple）股份。Alphabet 股價至收市升3.11%、Apple則跌1.82%。人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia跌1.89%、Amazon跌0.78%、微軟挫0.53%；Tesla則升1.13%。

【05:03】中概股指數收跌1.21%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌1.21%。其中，阿里巴巴ADR升2.58%，小鵬汽車則大跌10.32%。

2024年4月22日，在德國漢諾威工業博覽會上，兩人路過谷歌（Google）的標誌。（Reuters）

【05:01】美元指數上升 現貨金價約跌1%

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數上揚，在匯市尾市收於99.58，升0.29%。其中，美元兌日圓最新報 155.22，升0.44%。

金價下跌。現貨黃金每盎司最新報4,040.45美元，跌39.13美元或0.96%。

【04:59】國際油價跌0.3%

國際油價微跌，紐約原油期貨每桶收報59.91美元，跌0.18美元或0.34%。倫敦布蘭特期油收報64.20美元，跌0.19美元或0.3%。

【04:25】恒指夜期收報26,178點 低水206點

恒指夜市期指收報26,178點，跌189點，較恒指收市26,384點，低水206點，成交17,137張。

金價：圖為2006 年5 月30 日，南非傑米斯頓（Germiston）的蘭德精煉廠（Rand Refinery）展示的金條。（Reuters）

本港時間11月17日

【22:50】Apple約跌1% Tesla升逾2.5%

道指最新報47,102點，跌44點或0.10%；納指最新報23,008點，升107點或0.47%；標普500指數現報6,745點，升11點或0.17%。

其中，巴郡（Berkshire Hathaway）買入Google母公司Alphabet 價值43億美元股票，並進一步減持蘋果公司（Apple）股份。Alphabet 股價現升5.90%、Apple則跌0.99%。另外，Tesla最新升逾2.5%。

【22:42】油價變化不大

油價變化不大。紐約原油期貨現時每桶59.93美元，跌0.02美元或0.03%；倫敦布蘭特期油每桶報64.36美元，跌0.03美元或0.05%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報95,419.19美元、24小時內約跌0.1%。