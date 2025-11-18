美股｜道指收市跌498點　納指同挫逾1%　標指連跌第四日

市場對科技股估值過高的憂慮再度升溫，加上美國家居建材連鎖店家得寶（Home Depot）業績欠佳，美股周二（11月18日）延續跌勢，道指最多曾跌676點或1.45%，至收市仍跌498點；納指日內曾跌476點或2.10%、標指則最多跌98點或1.47%，至收市均跌幅收窄。其中，標指為連續第四個交易日下跌。



圖為2025年11月14日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間11月19日

【05:22】Nvidia跌2.81% Amazon挫4.43%

道指收市報46,091.74點，跌498.50點或1.07%；納指收報22,432.85點，跌275.23點或1.21%；標普500指數收報6,617.32點，跌55.09點或0.83%。

重磅科技股方面，將於周三（19日）收市後公布季績的Nvidia，至收市跌2.81%，Amazon則跌4.43%、微軟挫2.70%、Tesla跌1.88%；蘋果公司（Apple）則微跌0.01%。

另外，家居建材連鎖店家得寶（Home Depot）公布的全年盈利預測令人失望，股價下跌6.02%，為跌幅最大道指成份股。

圖為2023年12月18日，電商巨頭亞馬遜（Amazon）在西班牙Trapagaran的物流中心標誌。（Reuters）

【05:14】中概股指數收漲0.42%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市漲0.42%。其中，阿里巴巴ADR升1.36%。

【05:13】油價升逾1% Bitcoin價格重上9.3萬美元

國際油價上升，紐約原油期貨每桶收報60.74美元，升0.83美元或1.39%。倫敦布蘭特期油收報64.89美元，升0.69美元或1.07%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格當日一度跌破9萬美元，最新報93,029.17美元、24小時內升逾1%。

2025年9月10日，圖為加密貨幣比特幣（Bitcoin）的照片。（Reuters）

【05:10】美元指數微跌 現貨金價上揚

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數微跌，在匯市尾市收於99.55，跌0.04%。其中，美元兌日圓最新報 155.52，升0.17%。

金價上升。現貨黃金每盎司最新報4,070.40美元，漲24.73美元或0.61%。

【04:25】恒指夜期收報26,033點 高水103點

恒指夜市期指收報26,033點，升119點，較恒指收市25,930點，高水103點，成交19,913張。

油價：圖為2024年8月22日，位於哈薩克的Airankol油田。（Reuters）

本港時間11月18日

【22:50】AMD挫近5% Amazon微軟同跌逾2%

道指最新報46,176點，跌413點或0.89%；納指最新報22,446點，跌261點或1.15%；標普500指數現報6,624點，跌47點或0.71%。

多隻重磅科技股受壓，其中Nvidia現跌2.84%、Tesla跌2.54%、Amazon挫2.38%、微軟跌2.32%。另外，晶片股AMD挫4.90%、Intel跌2.58%。

【22:47】油價下跌 比特幣曾跌穿9萬美元

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶59.62美元，跌0.24美元或0.40%；倫敦布蘭特期油每桶報63.89美元，跌0.31美元或0.48%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格當日一度跌破9萬美元，最新報91,643.85美元、24小時內跌逾3%。