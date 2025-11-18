美股｜道指早段曾跌逾500點　Tesla及Nvidia挫逾2.5%

美股周二（11月18日）早段延續跌勢，道指曾跌逾500點，最新仍跌逾400點；納指挫逾1%。



圖為2025年11月14日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間11月18日

【22:50】AMD挫近5% Amazon微軟同跌逾2%

道指最新報46,176點，跌413點或0.89%；納指最新報22,446點，跌261點或1.15%；標普500指數現報6,624點，跌47點或0.71%。

多隻重磅科技股受壓，其中Nvidia現跌2.84%、Tesla跌2.54%、Amazon挫2.38%、微軟跌2.32%。另外，晶片股AMD挫4.90%、Intel跌2.58%。

2025年3月25日，法國南特市（Nantes）附近聖埃爾布蘭（Saint-Herblain）的一家Tesla經銷店的標誌。（Reuters）

【22:47】油價下跌 比特幣曾跌穿9萬美元

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶59.62美元，跌0.24美元或0.40%；倫敦布蘭特期油每桶報63.89美元，跌0.31美元或0.48%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格當日一度跌破9萬美元，最新報91,643.85美元、24小時內跌逾3%。