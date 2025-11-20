「炒股不炒市」 招商銀行穩守突擊｜許繹彬

較早前美國投行唱淡科技及人工智能（AI）股估值過高，市場對相關股份頓生戒心，觸發美股連日調整。道瓊斯指數本月曾創48254點歷史高位後顯著回落，至本周二（18/11）已回調至46000點水平；以科技及AI為主的納斯達克指數更成是次調整風眼，首兩個交易日累跌近千點。而亞洲股市亦難獨善其身，日經、台加權、韓綜指均現明顯跌幅。一向被視為「硬淨」的港股今次亦無倖免。在科技及AI股深度調整拖累下，恒生指數連跌四日，累積跌幅逾1,200點，接連失守27000點及26000點兩大關口。昨日（19/11）盤中更一度低見25742點，險守100天線（約25613點）。在全球股市共振齊跌下，確實觸發了一場小型股災。



2025年恒指走勢可用「過五關斬六將」來形容，主要動力正是來自科技及AI相關股份。如今「成也科技、敗也科技」，一旦這類股份出現調整，大市氣氛立即會由熱轉冷。是次調整屬全球性，港股未來能否企穩回升，很大程度要視乎納指能否扭轉劣勢。若失守10月低位25247點，25000點心理關口恐怕不保。除科技股外，新能源汽車板塊同樣是重災區。小鵬（9868）、小米（1810）業績公布後普遍不及預期，引發板塊連鎖反應。龍頭比亞迪（1211）一度跌至95元附近，創半年低位，其餘新能源車股亦沽壓沉重。

筆者認為，港股突然失去抗跌光環，主因是環球投資氣氛急轉直下。連一向強勢的比特幣亦一度跌穿9萬美元，將全年升幅盡數蒸發，相關概念股在港股更成重災區。內地A股同樣缺乏方向，市場在沒有利好催化下，恒指頓失明確方向。過去兩年深受北水、基金及散戶追捧的科技及AI股，忽然從神壇跌回凡間，除了環球調整，更因市場不斷出現「AI泡沫論」爭議，不少股份過去兩個月已錄一定跌幅，累積大量「蟹貨」，日後即使反彈亦料沽壓極大，投資者需保持警惕。

儘管北水仍錄淨流入，但金額已持續收窄，昨日（19/11）僅得65億元，遠不及此前動輒過百億的規模。在今年大升市下，基金經理料已賺得盆滿缽滿，面對當前環球及港股諸多不明朗因素，多數已進入「收爐」階段，採取「持盈保泰」策略，不敢再激進博反彈。因此，預料餘下日子成交難有顯著放大，港股或會「悶到收爐」。展望後市，很大機會出現「炒股不炒市」格局。選股宜轉向穩健、高息、防禦型股份，內銀股具備估值低、息率吸引、政策支持等優勢，值得重點關注。當中招商銀行（3968）基本面穩健，估值仍處低位，股息率逾7厘，在目前高波動市況下，走勢有望「穩守突擊」，可作為現階段核心持倉之一。

（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益）

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

