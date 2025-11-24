中通快遞 (2057)：行業趨勢、風險及機遇的全面解析｜彭偉新

中通快遞 (2057) 主要是提供快遞及物流服務，涵蓋快遞配送、貨運轉運及配件銷售等。根據最新報告，快遞服務佔總收入的主要部分，收入增長來自於包裹量及平均售價的小幅上升，其中包裹業務佔總收入的比重較大，零售包裹量增長約50%。集團的亮點在於其成本領導地位及強大的服務質量，使集團能夠在市場中穩固地位。在短期內，中通快遞可受惠於反虧競爭政策及行業價格的穩定，降低因為內卷所帶來的負面影響。另外，未來幾年內，預計隨著整體電商增長及市場需求增加，可帶來可觀的增長潛力。中期來看，競爭環境將趨於合理化，優化的運輸與分揀成本將進一步增強利潤能力，至於長期而言，則可受惠於自動化與數字化投資的推動，助力集團持續提升效率和降低成本。



目前快遞行業正經歷一個相對穩定的周期。反虧競爭政策使行業內的價格競爭趨於合理化，主要快遞公司如中通快遞在價格和服務質量上維持相對穩定。雖然整體包裹量在受到行業反壓措施影響下有所放緩，競爭依然激烈，導致某些低價包裹業務的增長受阻。至於整體營運成本方面，雖然運輸成本在逐步下降，但固定成本（如人工和基礎設施開支）仍然對業界造成壓力。面對這些挑戰，經營者尋求通過提升自動化和優化供應鏈管理來減少成本，努力維持利潤率。而市場預期在未來幾年，行業的增長將更多依賴於服務質量的提升和安全高效的物流解決方案。

集團過去一年的利潤率為18.6%，而過去12個月的營運毛利率則為20.27%，另外，過去12個月的資產回報率為11.1%，而過去12個月的股本回報率為16.5%。集團季度盈利同比增長為5.3%，至於截至2025年第3季的業績所顯示，集團營收為人民幣11,865百萬元，同比增長11%。經營利潤率約為20.3%，淨利潤為人民幣2,523百萬元，同比增長5%。毛利率約為24.9%，較去年下降6.3個百分點，且其市場佔有率保持在19.4%。

中通快遞上周以 148.8 港元收市，全日下跌 0.5 港元，跌幅為 0.33%。集團過去5年的平均Beta值為 -0.18，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 176 港元，而最低位則曾見 123.7港元，以現價 148.8 港元計，中通快遞－Ｗ的股價較 50 天線高出 1.02%，另外，現價亦較 200 天線高出 0.41%，股價貼近主要的中、長線移動平均線水平，反映出整體股價未有偏高而出現明顯的回調壓力。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 12.6 倍，市場給予集團的預測市盈率為 11.6 倍，較追蹤市盈率為低。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到1.97倍，而市賬率則為 1.67 倍。

中通快遞－Ｗ(02057)於今年6月20日至11月21日期間的資金流狀況。（圖1）

中通快遞 (2057) 自今年6月20日至今年11月21日期間，股價錄得10.22%的升幅，該期間共錄得26.07 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的27.2 億港元，而散戶則佔當中的 -1.12 億港元。大戶對散戶資金流比率為 24.3 比 -1 (見圖1)，反映大戶投資者仍然主導股價的走勢。同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上20.67%；而最低曾經跌至-7.66%，至於11月21日當日，大戶投資者的坐貨比率已重返7.71%，反映整體大戶資金動力正在改善之中，有助股價逐步回升。

市場現時只有11位分析師對中通快遞仍有進行調研覆蓋，市場預期中通快遞2025年全年的每股盈利為11.3元人民幣，由於價格壓力下令到毛利率受到影響，較2024年錄得7.4%的跌幅，至於2026年則預期可以錄得15%的升幅，每股盈利可以升上12.99元人民幣。以現價計算分別相等於11.9倍及10.4倍的預測市盈率。至於預期目標價範圍為153港元至208港元，以目標價的中位數182.6港元計算，現價仍然有21.7%的上升空間。投資者可以考慮股價在149.00港元以下水平入場，上望164港元，只要股價能維持在橫行區的底部143.00港元，暫時毋須沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。