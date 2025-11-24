美股｜道指早段先升後跌 納指漲近1.5% Tesla飆5%
撰文：蕭通
出版：更新：
市場對聯儲局12月減息預期升溫，美股周一（11月24日）早段個別發展。道指先升後回落，最多曾漲166點，但目前倒跌；納指則升近1.5%。
本港時間11月24日
【22:53】Amazon升2% Nvidia下跌
道指最新報46,199點，跌45點或0.10%；納指最新報22,592點，升319點或1.43%%；標普500指數現報6,645點，升42點或0.64%。
其中，Tesla現升5.09%、Amazon漲2.00%、蘋果公司（Apple）漲0.91%；Nvidia則跌0.37%。
【22:43】油價反覆 Bitcoin約於8.5萬美元水平
油價反覆。紐約原油期貨現時每桶57.89美元，升0.08美元或0.14%；倫敦布蘭特期油每桶報61.76美元，則跌0.18美元或0.29%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報85,867.83美元、24小時內約跌0.7%。
