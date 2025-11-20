美股｜道指低收386點　納指挫2.15%　Nvidia倒跌3.15%

美國9月非農就業職位新增11.9萬個，遠超市場預期的5萬個，加上科技股受到Nvidia的理想業績提振，美股周四（11月20日）早段造好，但其後轉跌。道指日內最多曾漲717點或1.55%，最多則曾倒跌409點，至收市仍跌386點；納指最多曾升2.58%、最多跌2.30%，至收市仍跌2.15%；標指最多漲1.92%，最多跌1.62%，至收市跌1.56%。



圖為2025年11月14日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間11月21日

【05:20】Tesla跌2.21% 美光科技瀉一成

道指收市報45,752.26點，跌386.51點或0.84%；納指收報22,078.05點，跌486.18點或2.15%；標普500指數收報6,538.76點，挫103.40點或1.56%。

重磅科技股方面，Nvidia日內最多曾漲5%，至收市倒跌3.15%，每股收報180.64美元；Tesla跌2.21%、Amazon挫2.49%、Google母公司Alphabet股價跌1.15%、蘋果公司（Apple）跌0.86%。

另外，美光科技（Micron Technology）跌10.87%；甲骨文（Oracle）挫6.59%。

【05:14】中概股指數收跌3.26% 阿里巴巴跌3.52%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌3.26%。其中，阿里巴巴ADR跌3.52%。

NVIDIA：圖為2025年8月25日的插圖，顯示NVIDIA的標誌。（Reuters）

【05:14】美元指數及現貨金價微跌

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數微跌，在匯市尾市收於100.15，跌0.07%。其中，美元兌日圓最新報 157.57，升0.26%。

金價微跌。現貨黃金每盎司最新報4,077.10美元，跌0.91美元或0.02%。

【05:13】油價微跌 Bitcoin跌穿8.7萬美元

國際油價下跌，紐約原油期貨每桶收報59.14美元，跌0.30美元或0.50%。倫敦布蘭特期油收報63.38美元，跌0.13美元或0.20%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格繼續跌破9萬美元，最新報86,815.35美元、24小時內跌逾4%。

Bitcoin／比特幣／加密貨幣：圖為2024年3月9日，在法國巴黎拍攝的插圖中展示了加密貨幣比特幣（Bitcoin）。（Reuters）

【04:28】恒指夜期收報25,460點 低水376點

恒指夜市期指收報25,460點，跌388點，較恒指收市25,835點，低水376點，成交21,659張。

【02:17】Nvidia曾倒跌2.5%

道指最新報46,113點，跌25點或0.06%；納指最新報22,473點，跌90點或0.40%；標普500指數現報6,628點，跌13點或0.20%。

其中，Nvidia曾倒跌2.5%，目前跌0.86%；蘋果公司（Apple）跌0.05%、Amazon挫1.30%；Tesla升幅收窄至0.14%。

特斯拉Tesla：圖為2024年3月28日，在英國倫敦ExCeL倫敦國際會展中心舉行的Everything Electric展覽會場，內有特斯拉（Tesla）的標誌展示出來。（Reuters）

本港時間11月20日

【22:51】道指漲逾600點 納指升逾2% Nvidia及Tesla飆逾4%

道指最新報46,781點，升642點或1.39%；納指最新報23,077點，升513點或2.28%；標普500指數現報6,757點，升115點或1.74%。其中，Nvidia升4.35%、Tesla漲4.69%、蘋果公司（Apple）升2.38%、Amazon漲1.48%。

數據方面，美國勞工部公布，美國9月非農就業新增職位11.9萬個，高於市場預期的5萬個。9月失業率則微升至4.4%，略高於市場預期的4.3%。

【22:45】油價升逾0.6% Bitcoin重上9萬美元

油價上升。紐約原油期貨現時每桶59.62美元，升0.37美元或0.62%；倫敦布蘭特期油每桶報63.93美元，漲0.42美元或0.66%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報90,794.74美元、24小時內約跌0.9%。