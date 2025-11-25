心動公司︰TapTap助攻心動　2025年盈利動能全面回升｜彭偉新

心動公司 (02400) 主要從事遊戲的開發與發行，旗下擁有多款成功的自研遊戲，例如《出發吧麥芬》、《心動小鎮》和《伊瑟》，這些產品為公司收入的主要來源，遊戲業務預計將在2025至2027年分別實現41.50、51.17及56.41億元的收入。此外，信息服務業務透過TapTap平台的廣告收入，預計在相同期間達到21.25、26.46及32.46億元。公司的亮點在於TapTap的用戶基數及社群效應，並受益於版號的恢復供應和AI技術的應用，促進遊戲開發。同時，短期內新遊戲的成功上市和海外市場擴展將助力增長，中期則將受惠於TapTap平台的持續成長與商業化，而長期則依賴於公司自研系統的完善及海外市場的深耕。整體而言，心動公司以內容加平台的雙輪驅動，展現出良好的市場潛力。

內地遊戲行業目前正處於逐步復甦的周期中，尤其是版號供應恢復後，市場需求逐漸回暖。在競爭方面，行業內既有大型企業如騰訊和網易，也有不少中小型遊戲開發商的競爭。這些公司不斷推出創新產品，增加了市場的多樣性，但同時也使得獲取用戶的難度增加。而整體營運成本方面，隨著電腦和移動設備雙端的開發需求增長，開發和推廣成本持續上升。尤其在行業變革中，行銷費用的比例顯著上升，較之前提高了幾個百分點。公司需有效控制成本，以保持盈利能力，並在面對日益激烈的競爭中維持穩定增長。

心動公司在遊戲開發和發行方面的潛力被廣泛看好。首先，公司的自研遊戲能力得到持續驗證，像《出發吧麥芬》和《心動小鎮》這些產品在市場上的成功，顯示出公司對精品遊戲的專注及其良好的市場定位。預測中，這些遊戲會持續為公司帶來穩定的收入增長，尤其隨著新遊戲的推出和擴展到海外市場。另外，TapTap作為一個集遊戲社區和分發平台的功能，也被認為是公司的重要資產。TapTap的零分成政策吸引了大量中小型開發者，並在提高遊戲推廣效率的同時，增強了平台的用戶基礎。隨著用戶活躍度提升，TapTap的廣告收入也穩步增長，這將支撐未來的財務表現。

心動公司(2400.HK)自今年6月23日至今年11月24日期間，股價錄得49.94%的升幅，而該段期間共錄得3.85 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的3.66 億港元，而散戶則佔當中的0.19 億港元，大戶對散戶資金流比率為 19.4 比 1，反映出大戶投資者對股價的主導權仍然同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上14.08%；而最低曾經跌至-10.78%，至於11月24日當日則為 -6.09%，反映大戶資金動力已逐步轉強，有助股價繼續作出反彈。

市場預期今年全年每股盈利可以達到3.3元人民幣，按年上升80.9%，至於2026年及2027年的每股盈利則分別為3.34元人民幣及3.48元人民幣，暫時三年的預測市盈率約為18倍水平。現時市場上共有11位分析師對心動公司有進行調研覆蓋，而目標價的範圍由35港元至97港元之間，至於目標價的中位數為81.00港元，較現價仍然有24%的上望空間。至於利用14個財務模型計算的合理價範圍由63港元至123港元之間，而中位數則為80.25港元，較現價有約18%的上望空間。

心動公司（2400）股價在今年4月7日觸及低點27.95港元後，便展開反彈格局，並長期維持在20天線上方運行，曾一度攀升至89.40港元高位才遇阻回落，隨後因跌穿20天線而面臨較大調整壓力，更於11月21日回落至63.50港元位置，正好貼近保歷加通道下軌之外，並達至自4月起升浪的38.2%黃金比率回吐目標。同時，9天RSI指標呈現底背離形態，一旦股價能重越20天線關口，即可視為築底訊號成立。而且隨着周一股價延續反彈，並錄得資金淨流入跡象，加上中央結算系統中，前十大參與者持股比率回升至96.8%或以上，顯示機構投資者對心動公司前景保持樂觀態度，有利緩和股價下行空間。若股價成功上破68.50港元阻力，料可延續升勢。投資者不妨考慮於67.50港元附近建倉，預期可挑戰自8月中旬至9月中旬形成的橫盤區間下沿75.00港元。至於現有持貨者，只要股價守穩63.50港元之上，便可續抱，等候反攻至75.00港元水平。

圖1：心動公司(02400)於今年6月23日至11月24日期間的資金流狀況

