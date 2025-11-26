優必選 (9880)︰市場需求爆發　毛利率回升下的股價反彈機會

優必選的業務主要集中在人形機器人及智能服務機器人的研發、設計、製造和銷售。其產品涵蓋消費級機器人、教育機器人、物流機器人以及專業服務機器人，並在工業、商業及教育應用中展現出色的市場潛力。公司致力於人工智能技術的整合，強化產品的智能化與實用性，以應對未來勞動力市場的挑戰。

人形機器人的商業化進程顯著加速，這一點受到市場的認可。隨著訂單數量的增長及批量交付能力的提升，這一行業顯示出強勁的增長潛力。政府的支持政策進一步為這一領域的發展提供了良好的外部環境，使企業能夠在競爭中占據優勢，增強市場信心。另外，技術進步是推動優必選業務增長的另一關鍵因素。隨著生產成本的降低，市場的需求持續回升，使得企業不僅能夠滿足當前的需求，還能持續擴展其市場份額。特別是軟件與硬件的整合優勢，讓公司能夠在複雜的應用場景中脫穎而出，更好地服務客戶。而合作夥伴關係的擴展對於優必選的成長同樣至關重要。這些夥伴關係不僅能夠幫助公司拓展新的應用場景，還能透過共享資源、技術和市場渠道來增強競爭力。持續的市場需求及大規模訂單的確認進一步顯示出未來增長的潛力，為公司的長期發展奠定了堅實的基礎。

優必選於2025年11月25日以 112.8 港元收市，全日上升 1.3 港元或 1.17%。集團過去5年的平均Beta值為 --，系統性風險高於大市。52周最高位曾見 161 港元，而最低位則曾見 40.8港元，以現價 112.8 港元計，優必選的股價較 50 天線低 15.29%，不過，現價則較 200 天線高出 13.78%，股價走勢未有出現短期見頂情況。現時市場共有8位分析師對優必選有進行調研的覆蓋，而預期2025年全年收入可以達到19.4億元人民幣下，按年可以上升49%，至於2026年的預測收入亦上升55.9%至30.3億元人民幣。相信集團今明兩年的每股虧損為2.42元人民幣及1.72元人民幣。預期目標股價管圍由124港元至187港元，目標價中位數則為159.3港元，較現價仍然有48.4%的上升空間。

優必選於今年6月25日至今年11月25日期間，股價錄得34.37%的累計升幅，在同一期間更共錄得27.88 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的34.57 億港元，而散戶則錄得6.67 億港元的資金流出。大戶對散戶資金流比率為 5.2 比 -1，反映股價走勢相信會受大戶投資者主導的機會較大。而隨著股價由高位回調，同期大戶投資者的坐貨比率由最高9.81%持續回落，更最低曾經跌至 -9.01%，其後由低位反彈，並於11月25日當日已升返3.45%，反映出大戶投資者的資金動力正在改善，為股價完成回調後提供更佳的上升動力。

優必選股價於今年6月至7月期間兩度在75.50港元附近築底後，展開明顯反彈，不僅成功突破5月高位，更一度衝上161港元歷史新高。其後因9日RSI出現頂部背馳，股價自高位回落，跌穿20天線後形成高點逐級下移格局，昨日最低曾探110港元，剛好接近自75.50港元低位啟動的上升浪61.8%黃金回調位。只要110港元不有效失守，技術上仍有機會沿保歷加通道中軌反彈，初步目標看至128港元附近。建議投資者可於110港元附近吸納，若跌破110港元則先行止蝕離場。

圖1：優必選(09880)於今年6月25日至11月25日期間的資金流狀況

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。