港投首份年報出爐　「先博後深」策略以近五分一資金創23億收入

香港投資管理有限公司（港投）今日（4日）公布首份《2024年年報》，首次披露其投資與財政詳情。港投是行政長官李家超在2022年任期內首份《施政報告》中提出成立的政府全資機構，並在去年《施政報告》中以「破天荒」形容其成立。港投作為以「耐心資本」推動香港長遠發展的標志性舉措，旨在促進產業發展，並肩負推動創科的重任。



《年報》突出三大核心重點：投資清晰聚焦硬科技、生命科技及新能源與綠色科技賽道；秉持「先博後深」策略，港投高效運用不足總資產五分之一的資金，錄得23億港元投資收入，為香港搶占先機；港投正以全球視野匯聚資源、構建生態圈，「重塑香港新想象」。



截至 2025 年 10 月底，港投公司已投資超過 150 個項目，在已投資項目當中，2 家企業已經在港上市，另有 10餘家企業已於今年提交或計劃提交在港上市申請。港投正以每 1 港元的投資，帶動市場超過 6 港元的長期資金跟投。



在陳家齊看來，可量化的經濟收益、財務回報和不可量化的市民獲得感、認同感、幸福感一樣重要。（黃寶瑩攝）

「先博後深」策略：小資金撬動大回報

港投成立於 2022 年，是由行政長官李家超成立，香港特區政府全資擁有的耐心資本機構。在今年剛頒布的《施政報告》中，提及「港投」四次，分別出現在三個章節：「產業發展和革新 」、「融入國家發展大局」及「教育、科技、人才 一體化發展」，均屬香港未來發展命脈。港投手握620億資金，旨在在爭取中長期合理投資回報的同時，創造和支持新增長動能的發展，為香港經濟和社會帶來效益。

《年報》指出，截至 2024 年年底，港投公司已投入項目的資金佔初始資金規模（620億）近五分之一，目前已錄得 23 億港元投資收入。這個「先博後深」、「循序漸進」的投資策略，旨在為香港在搶佔先機、爭取區域和國際話語權、以及投資風險管控等因素之間，取得合理平衡，兼具財務和戰略價值的維度。

在「先博後深」的策略下，港投在2025 年進一步深耕和推進，對達到發展和表現標準的企業，投入更多資金，例如領投新的投資輪，助力這些企業把握市場機遇「出海」。

精準投資三大賽道：布局未來產業

港投公司目前管理「香港增長組合」、「大灣區投資基金」、「策略性創科基金」和「共同投資基金」。現階段選定三大主要投資賽道，為硬科技、生命科技及新能源和綠色科技，及其相關應用。港投公司行政總裁陳家齊解釋，「硬科技是創科根基、生命科技是香港優勢、新能源/綠色科技是應對氣候變化必要工具」。

陳家齊表示，「我們秉持全球視野，加強在區域和國際市場上發揮影響力，貢獻國家發展，說好香港故事，助力構築互利共贏的市場規則和投資格局」。例如，港投投資的香港公司「康諾思騰機器人」旨在「以機器人提升手術水平」，其行政總裁歐國威表示，「港投為我們帶來了信譽、資源及動力，幫助我們吸引全球優秀人才，與頂尖醫院合作，我們攜手證明了香港具備引領高端醫療科技創新的實力。」

重塑香港新想像：從資本聯通到產業轉型

港投正以「全球視野，重塑香港新想像」為核心，透過「5Cs」策略（把握趨勢、創造價值、聯通資本、培育人才、搭建夥伴），推動香港產業轉型。陳家齊表示，公司將持續建設生態圈，匯聚海內外資源，為香港塑造發展新優勢，並配合國家戰略與香港長遠繁榮的需要。

陳家齊形容，「自港投成立以來，我們見證着經濟與科技活動日益蓬勃，資金與人才加速流向內地及香港。」香港財政司司長、港投主席陳茂波亦在《年報》中指出，港投以生態圈視野聯動「政、產、學、研、投」五大領域，加速形成「資本—人才—科技」的飛輪效應，並透過投資本地學研項目，推動前沿成果轉化，惠及本地經濟及社會。

點擊查閱港投年報年報全文。