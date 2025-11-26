立法會選舉｜金融服務界選舉論壇　李惟宏﹕冀降虛擬資產交易費用

香港金融服務界今日（16日）舉行2025年立法會選舉論壇，兩名候選人﹑分別為爭取連任的李惟宏，以及今年出戰該界別的連少冬，就虛擬貨幣、黃金投資和跨境理財多個議題發表看法。



今屆立法會選舉兩名金融服務界候選人，分別為李惟宏（圖左）及連少冬(圖右)。(劉兆儀攝)

完善框架與降低成本並行

在討論虛擬資產時，李惟宏認為「先立規矩，再談發展」。他強調過去4年已為行業設立發牌制度和反洗錢規則，讓業者有法可循。他未來的工作重點是幫投資者「慳成本」，希望通過降低交易費用，讓更多人和產品能進場。

連少冬則主張「鬆綁」，認為監管太嚴會限制市場。她覺得適當放寬規管，能讓市場交易更活躍，改善場外交易的品質。

連少冬建議，要讓黃金技資變得零售化。圖為2025年1月10日，德國慕尼黑 Pro Aurum 黃金公司保險庫內堆放的金條。（Reuters）

黃金市場：推動零售化

對於黃金市場，連少冬提出要讓黃金投資變得更「親民」。她建議香港建立一套統一、安全的黃金交易結算系統，並推動黃金投資「零售化」，讓普通小投資者也能像買股票一樣，輕鬆方便地買賣黃金。

李惟宏希望，更多本港證券商可以參與跨境理財通。（資料圖片）

跨境金融產品多元化

李惟宏則把重點放在拓展投資渠道上。他以「跨境理財通」為例，指出目前主要只有銀行能參與，他希望「打開大門」，讓更多證券公司等金融機構也能加入，提供更多元、更豐富的投資產品給市民選擇。同時，他也強調發展更多類型的期貨產品，對提升香港競爭力至關重要。