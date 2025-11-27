AI與大消費催化阿里巴巴(9988)增長引擎　反映投入見效｜彭偉新

阿里巴巴於週三公佈截至2025年9月底止第二財季業績，大致符合市場預期，同時在AI及雲等核心業務上錄得亮麗增長，進一步驗證集團戰略投入方向。期內，集團季度收入勝預期，同比增長5%至2,477.95億元人民幣；若撇除已出售業務影響，同口徑收入增長則達15%，顯示核心業務動能穩健。



從經營策略與增長質素角度觀察，是次業績體現集團「用戶為先、AI驅動」的雙軌戰略日漸成形。在剔除高鑫零售及銀泰出售影響後，集團整體季度收入按年增長15%，中國電商業務客戶管理收入增長10%，雲智能集團收入則錄得34%的強勁升幅。在用戶經營方面，即時零售業務持續優化履約效率與用戶體驗，帶動留存率及平均訂單金額上升，即時零售收入按年升60%。即時零售業務與淘寶、天貓平台進一步實現戰略協同，約3,500個天貓品牌的線下門店接入即時零售業務，商品供應更多元，滿足消費者的即時配送需求。

集團在穩守市場份額的同時，專注優化即時零售的單位經濟效益。過去兩個月，淘寶閃購訂單結構調整，高筆單價訂單佔比提升，非茶飲訂單比例突破75%，筆單價較8月環比增長超過兩位數，推動GMV穩步上升。配送效率提升，單均物流成本顯著下降，已低於大規模投入前水平。自11月起，閃購每單虧損較7、8月減半，訂單及GMV份額穩定上升，顯著帶動實物商品類別增長。第二階段UE優化進展順利，鞏固外賣長遠發展基礎，集團對即時零售持續投入充滿信心。下一階段將深化用戶體驗，聚焦高價值客群及零售品類發展。88VIP會員數按年增雙位數，突破5,600萬，一直是核心消費群體。

阿里巴巴－Ｗ(09988)於今年6月25日至11月26日期間的資金流狀況。（圖1）

在AI與雲計算布局方面，阿里巴巴持續加碼全棧AI能力，推出通義旗艦模型Qwen3-Max，並在多項全球大模型測試中保持領先，有利提升在編碼服務、智能代理及企業級解決方案市場的定價能力。阿里雲在公共雲、混合雲及金融雲領域的市佔率持續擴大，於中國AI雲市場的佔有率已超過第二至第四名競爭對手之總和，規模優勢明顯。近期阿里雲與NBA、萬豪及博世等品牌達成合作，有望穩定帶來中長期企業客戶收入，並提升其在全球企業IT支出中的話語權。個人AI助手「千問」App在公測一週內下載量突破千萬，後續將逐步接入電商、地圖等應用場景，有機會成為流量入口及跨業務導流樞紐，提升整體生態變現效率。

從投資角度分析，在推進「AI＋雲＋大消費」戰略上，阿里巴巴正處於關鍵階段，繼續投入有助創造長期戰略價值。利好因素包括：一是AI及雲業務收入增速遠高於集團整體，有望成為第二增長引擎，提升長期估值中樞；二是中國消費復甦和國際電商擴張，為電商與本地生活服務提供結構性增長空間；三是現階段盈利短期或會受到資本投入的壓力，若投資轉化成規模與技術門檻，有望改善長期毛利率與現金流，可視為中長線關注標的。

股價走勢上，過去一個月投資者的追貨意欲有明顯改善，首十大券商持有阿里巴巴股份的比率由9月初的90.75%逐步升上11月25日的91.65%，反映大戶投資者持續加注。自今年6月25日至11月26日，阿里巴巴股價共錄得36.8%的升幅，期間資金流入達669.56億港元，其中大戶佔614.81億港元，散戶佔54.75億港元，大戶對散戶資金流比率為11.2比1，反映大戶對阿里巴巴前景看好。大戶坐貨比率最高曾升至12.17%，後一度回落至-5.17%，但已由低位反彈至8.21%，反映大戶主動買入，對股價回升有積極作用。

阿里巴巴自今年1月見底後，股價由75.60港元低位開始上升，曾於10月3日升至186.2港元高位，累計升幅達1.4倍。回調後未破保歷加通道底部支持，亦未失守38.2%黃金比率回調目標，技術面未見進一步回調壓力。9天RSI一度跌至30水平，MACD雖轉負，但未見市場有太大沽壓。現時市場共有29位分析師覆蓋，目標價中位數為198.07港元，以周三收市價計算，仍有超過27%潛在升幅。

從交易數據可見，機構大戶對阿里巴巴前景充滿信心。集團首席財務官表示，將繼續把利潤及自由現金流投入未來布局，預期短期盈利或有波動。在過去四個季度累計投入1,200億元的AI+雲基礎設施資本開支下，投資者可對阿里巴巴整體前景抱更積極態度。建議投資者於股價155.00港元水平買入，只要股價能企穩在11月21日低位146.90港元之上，可繼續持有，並以目標價中位數198港元作為未來12個月目標，中短期則以前頂180港元為主要阻力。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。