旅遊旺季將至　同程旅行盡顯優勢｜許繹彬

踏入期指結算周，港股一洗過去數周頽勢，表現明顯轉強。首三個交易日已升穿100天線（25693點），昨日（11月26日）盤中一度升穿10天線（26045點），並嘗試挑戰20天線（26184點），可惜最終未能成功突破，成交未見顯著放大下，恒生指數最終僅以25938點收市，未能企穩26000點心理關口。



本周主要帶動全球股市回暖的催化劑，是聯儲局官員近日突然「放鴿」，令市場對12月減息的預期升溫，外圍氣氛迅速好轉。美股三大指數全線上升，上周一度失守46000點的道指，只用3個交易日便重返47000點以上；納斯達克指數上周曾逼近22000點邊緣，本周亦已重上23000點水平。另一利好消息是11月24日晚習近平主席與美國總統特朗普通電話，中國外交部形容通話「積極、友好、具建設性」，一度令市場擔憂的台海局勢明顯緩和。兩大正面因素疊加，全球股市不明朗陰霾一掃而空。

中美關係：圖為2011年1月17日，北京一間國際酒店前方懸掛着中、美兩國國旗。（Reuters）

北水連續9日淨流入

港股亦受惠於外圍氣氛改善，止跌回穩，可惜成交仍未配合。即使撇除本周一（11月24日）MSCI季度調整收市後「換馬」因素，全周成交金額仍未重上2,500億元。本周二（11月25日）恒指大升496點，在AI及科技股帶動下，成交額雖則是近期高位，但僅得2,311億元，與昔日旺市相比，實在是「蚊髀同牛髀」。幸好內地南下資金「北水」持續為港股輸血，連續9日淨流入，周二單日更錄得111.7億元淨買入，可見若無北水支持，成交可能進一步萎縮。

展望後市，港股走勢仍高度依賴外圍，特別是美股表現。恒指至少要企穩50天線（約26278點），才有機會挑戰更高水平，否則目前反彈只能視為技術性或粉飾性反彈，下方重要支持仍看100天線（25693點）。值得留意的是，本周四及周五為美國感恩節，分別全日休市及半日休市，欠缺美股明確方向，港股料繼續淡靜偏悶。

歐美基金經理漸次放假

筆者認為，港股目前最大問題是欠缺歐美資金參與。美股波幅較大、趨勢較明朗，資金自然傾向留在美國市場，暫未見像以往般對港股前景重燃興趣，導致成交急劇萎縮，氣氛轉趨淡靜。另一原因可能因為聖誕長假期將至，不少歐美基金經理已開始放假或減倉。本周適逢期指結算，預料在低成交環境下仍會出現較大波幅，甚至可能出現假突破，須提防純粹是期指結算夾倉所致，投資者切勿盡信。預計要到12月上旬，市場方向才會較清晰，或有較突出表現。

深圳機場。（CFP）

隨着聖誕及元旦假期臨近，旅遊相關需求將急劇上升，機票、酒店、景點門票等搜尋及預訂量勢必大幅增加，同程旅行（0780）作為內地領先在線旅遊平台之一，料將顯著受惠，投資者不妨密切留意。

（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益）

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。