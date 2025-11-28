製造業復甦帶動訂單增　津上機床中國(1651)估值具吸引力｜彭偉新

津上機床中國主要從事於數控高精密機床的製造及銷售的公司。該公司主要向從事IT及電子產品、汽車、醫療器材、氣動部件製造及工程機械等各個行業的製造商提供一系列TSUGAMI品牌的數控高精密機床。該公司的數控高精密機床可大致劃分為五大產品類別，即精密自動車床、精密刀塔車床、精密加工中心、精密磨床及精密滾絲床。集團主要是透過訂製、開發及銷售高精密CNC機床賺取收入，產品用於精細加工金屬零件，毛利率穩定在33%左右，除產品銷售外，附帶的售後服務亦可以為集團帶來少量收入。



中國製造業的升級仍然是驅動集團增長的核心因素，特別是汽車和3C電子（消費電子）行業需求增長下，集團得以受惠，而集團的未來增長仍然依賴電動車（EV）和半導體產業擴張所帶動，集團2025財年的收入增長達到36.6%，另外，2026年至2028年財年的收入增長預期可維持在20%以上水平。至於2026年及2027年財年的每股盈利計算，預期會分別增長43.3%及17.7%，令到預測市盈率能維持在約9倍水平。屬於估值偏低的水平。

集團受惠新能源汽車的持續擴張被普遍視為主要驅動力。隨著新能源車的市場需求逐漸增加，對相關零部件的加工需求也隨之上升。該公司的精密車床在生產電動車零部件中具備優勢，這使得其銷售額與市場份額有望穩步增加，特別是在高精度部件的需求上，津上機床能夠持續受益於這一增長趨勢。另外，液冷技術的發展對公司的業務前景也有正面影響。該技術的推廣使得對高效散熱部件的需求上升，津上機床在生產液冷接頭方面的能力，使其能夠抓住AI伺服器和超高性能計算領域的市場機會。此外，人形機器人市場的潛力也引起關注，隨著技術的成熟及商業化落地，對精密加工的需求有望帶來新的業務增長。另外，市場需求結構的改善也是一項重要因素。隨著整個製造業的回暖，客戶的采購意願顯著增強，行業信心逐漸恢復。這些趨勢不僅有助於提升公司當前的收入表現，也為未來的增長奠定了堅實的基礎，有望促進各項業務的協同發展。

津上機床中國(01651)於今年6月27日至11月27日期間的資金流狀況。（圖1）

津上機床中國上個交易日以 32.30 港元收市，全日上升 0.80 港元或 2.54%。集團過去5年的平均Beta值為 0.21，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 41.58 港元，而最低位則曾見 11.52港元，以現價 32.30 港元計，津上機床中國的股價較 50 天線低 3.73%，不過，現價則較 200 天線高出 31.19%，反映短期股價持續向好的趨勢。而津上機床中國自今年6月27日至今年11月27日期間，股價錄得60.49%的升幅，該期間共錄得0.55 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的1.85 億港元，而散戶則錄得1.3 億港元的資金流出，令到大戶對散戶資金流比率為 1.4 比 -1，反映出大戶仍然是主導大市的角色。同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上14.01%後回落，而最低曾經跌至-17.68%，至於11月27日已由低位反彈至 -8.31%，正好反映大戶動力改善中。

津上機床中國股價在2025年1月觸及低位11.52港元後，逐步展開復甦行情，呈現出逐級抬高的上行通道，直至10月升抵52週高點41.58港元後，股價經歷一輪顯著的調整階段，一度跌至30.40港元，恰好觸及整個上漲區間的38.2%黃金比率回落目標後，便隨即獲得支撐並趨穩。近期三個交易日內，有兩日錄得可觀漲幅，結合9日相對強弱指數已升破30水平，暗示沽壓正逐漸消退，股價或許即將重拾升勢。對於投資者而言，可考慮於31.50港元附近進場佈局，目標直指前期高位約40.00港元。只要價格能堅守30.00港元關口不破，即可安心持有，並等待股價再度爆發，推動股價回升上前頂水平。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。