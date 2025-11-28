宏福苑五級火｜太平保險：堅持「能賠快賠、應賠盡賠、合理預賠」

針對大埔宏福苑火災事故保險情況，據了解，中國太平保險（香港）有限公司（以下簡稱「太平香港」）承保了宏福苑維修工程項目的建築工程全險、建築僱員賠償保險，業主立案法團第三者責任險以及財產全險、公眾責任險，並承保了部分住戶的家居保險、家傭險。



太平香港已迅速啟動應急機制，將按照保險合約，堅持「能賠快賠、應賠盡賠、合理預賠」的原則，積極做好保險理賠及客戶服務，與社會同心同行，盡最大努力協助受影響居民渡過難關。太平香港對大埔宏福苑大火中不幸罹難的市民、英勇殉職的消防員致以深切哀悼，並向罹難者家屬、受傷、受影響居民表示誠摯問候。

傳太平財險賠款上限20億元

昨日（27日）有保險業界消息人士向《香港01》透露，宏福苑業主立案法團向中國太平保險(香港)投保，投保期為今年1月1日至明年年12月31日，其中財產全險賠款總上限為20億元。災情影響及責任有待調查，但若以目前受影響的約1,980戶來計算，平均每戶賠償金額上限約101萬元。

保聯﹕推動業界對受影人士「特事特辦」

香港保險業聯會行政總監劉佩玲則表示，保險業界已推動對受影響受保人「特事特辦」程序，並設立熱線電話，所有涉及家居保險、人壽、醫療及個人意外等投保人，均可以獲得相關優先服務。而以往需要的死亡證明，目前也只要根據警方公佈的死亡名單，即可處理。

另外，財務保險受保人也可申請臨時居所津貼，申請需要臨時居住於酒店等費用的實報實銷。