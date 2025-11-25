稅貸2025│呢間銀行低過1厘搶客　存款套息操作　一招穩賺無風險？

【稅貸 / 稅務貸款優惠攻略2025 / 定期存款】又到年尾打工仔收到綠色炸彈的日子，今年遇上美國聯儲局重啟減息步伐，稅貸利率普遍低於去年，更有銀行將稅貸的最低實際年利率下調至1厘以下！甚至推出零息優惠搶客。另邊廂，由於港元拆息持續高企，加上臨近年尾，銀行定存息仍高企，1年期長息最高也有3厘，看似有息差可以套利，但實情是否真的值搏呢？



表：稅貸實際年利率比拼﹙假設借30萬元、還款期12個月計﹚

* 資料來源︰各銀行網站

要享盡超低息 門檻依然不低

今年稅貸大戰，繼續熱鬧，年利率普遍低過去年，而「最低」利率也較去年為低。不過，要借到宣傳所標榜的最低實際利率，貸款門檻其實不低，動輒「球球聲」。

以龍頭大行滙豐為例，去年該行標榜的稅貸年利率低至1.75厘，而今年則下調至1.6厘，但要取得該最低稅貸利率，獲批核的貸款額需要達到150萬元或以上，還款期12個月，並包括港元2,000元現金回贈及1,350元獎賞錢作為計算，意味一般打工仔與之「無緣」。

另一家大行中銀香港，則罕有推出零息優惠，私人貸款新客戶，同時全新選用「出糧戶口」，可享首5萬元貸款額全期「0」息優惠。如僅為「新私人貸款客戶」，則可享首2萬元貸款額全期「0」息優惠。另外，該行今年稅貸最低實際稅貸利率為1.38厘，低於去年1.75厘，惟需要借300萬元，還款期12個月，不包括現金回贈或其他優惠來計算。

至於螞蟻銀行所宣傳的稅貸最低實際利率為0.68厘，為目前全港最低，並低於該行去年的1.1厘，但貸款額同樣需達到150萬元，還款期12個月，利率計算包括現金回贈3500元在內。

滙豐去年標榜的稅貸年利率低至1.75厘，而今年則下調至1.6厘。（資料圖片）

借30萬、還款期12個月 以花旗1.56厘最低

「球球聲」貸款額，並非一般打工仔可應付，而若果以打工仔普遍可以申請的30萬元稅貸額、還款期12個月來比較，目前銀行提供的稅貸利率差異十分大，介乎1.56厘至5.88厘不等，普遍高達3厘至4厘以上（詳見表）。

其中，以大行最為偏高，例如滙豐利息高達5.88厘，渣打旗下的數字銀行Mox Bank也有4.99厘，而中銀香港及恒生銀行也分別達4.33厘及4.26厘。

若向花旗借得30萬元貸款，並同時做1年定存，以目前全港1年期定存息最高的WeLab Bank 3厘計算，扣除稅貸利息後中間可賺取4320元！但專家則另有看法。

借錢做定存穩賺「息差」4320元？

而非主流銀行包括中小行或者其他數字銀行，利息就相對比較吸引。當中外資行花旗銀行僅為1.56厘，為目前全港最低的稅貸利率，其次為數字銀行WeLab Bank的1.68厘。若果成功向花旗借得30萬元貸款，並同時做1年定存，以目前全港1年期定存息最高的WeLab Bank 3厘計算，存款利息收入高達9000元，扣除稅貸利息後中間可賺取4,320元！

不過，認可財務策劃師李澄幸表示，4320元息差的賺取，只是表面上的數字，因為實際情況是定存會鎖定資金一年或者一段時間，而稅貸需要每個月還款，意味打工仔需要每月預留額外資金去用作還款，後者也會涉及成本，計算下來未必值搏。

專家建議借按揭存款掛鉤戶口做活期存款套息，避免相關流動性管理風險。﹙資料圖片﹚

專家建議借按揭存款掛鉤戶口做活期存款套息

事實上，專家對於借稅貸來做定存套息，一致不太建議，因定存會鎖定資金一段時間，而稅貸需每月還款，做定存獲利不會如表面般高。但可以考慮的是，透過按揭存款掛鉤戶口做活期存款套息，可以避免相關流動性管理風險。

著有《有升有息》一書的黎家良就表示，相較借稅貸做定存套息，他更建議透過按揭存款掛鉤戶口做活期存款套息，或者買便宜的高息股。他解釋，做定存的話變相需要鎖定資金一段時間，而稅貸則需要每月還款，故此會存在流動性管理風險，而按揭存款掛鉤戶口屬於活期存款，可以避免相關風險，而該戶口息口與供樓利息掛鉤或者等同，目前由於1個月港元拆息高企，供樓利息等同封頂息3.25厘（以滙豐P息5厘計算），即使美國減息而港元拆息會跟隨回落，但以H按計算方式即H+1.3厘，對於借稅貸套息影響不會太大。