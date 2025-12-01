特海國際(9658)2025年展望：挑戰與機遇並存｜彭偉新

特海國際（9658）主要業務集中在餐飲服務及多品牌發展上，包括火鍋及其他食品的餐廳運營。根據報告中，餐廳經營收入約占整體收入的80%，外賣業務的收入增長迅速，已佔整體收入的約2%，而其他業務則貢獻了約0.9%。特海國際的主要亮點在於其卓越的品牌影響力、持續的門店網絡擴張及精細化的運營策略。短期內，隨著客流量增加和翻台率改善集團盈利能力有望提升；中期來看，讓利政策和外賣業務的增長將進一步支持收入增長；長期則可受益於新品牌計劃的擴展及多元化業務形態的開發。整体而言，特海國際正透過提升運營效率及不斷創新，以實現可持續增長。



集團所處的餐飲行業面臨著一定的周期性波動，通常受消費者需求變化與經濟環境影響。行業競爭激烈，不僅包括傳統火鍋品牌，還有其他類型的餐飲業者，這使得企業必須不斷創新及提升服務質量以保持市場份額。至於營運成本方面，特海國際面對的主要壓力來自於原材料以及人工成本的上升，這進一步影響了毛利率。此外，租金及相關開支的增加也對整體盈利能力構成挑戰。然而，隨著管理策略的優化和成本控制措施的實施，公司的盈利潛力仍然有望進一步提升。整體而言，該行業的發展趨勢將受到新品牌快速擴展和外賣服務需求增加的驅動。

集團2025年第三季度公司的總收入為2.14億美元，同比增長7.8%。雖然淨利潤達到360萬美元，但由於匯率變動的影響，同比下降了90.4%。剔除匯兌虧損後，經調淨利潤的淨利率約為4.6%，顯示出在盈利方面仍需努力。而集團在提升客流量及翻台率方面取得成效，第三季度整體翻台率達到3.9次，較上一年增長0.1次。此外，其多品牌計劃如“紅石榴計劃”開始落地，為未來增長提供了良好的基礎。雖然外賣業務成長迅速，但面對激烈的市場競爭和上升的營運成本，特海國際需在服務質量及品牌影響力上持續投資。第三季度的毛利率略微下降，顯示出成本壓力。

特海國際上周五日以 14.45 港元收市，全日上升 0.23 港元或 1.61%。集團過去5年的平均Beta值為 0.64，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 24.1 港元，而最低位則曾見 13.16港元，以現價 14.45 港元計，特海國際的股價較 50 天線高出 3.88%，不過，現價則較 200 天線低 9.46%，這反映特海國際的股價並未有偏高而令到股價出現技術走勢超買的情況，相信不會出現股價即將見頂的狀況。

特海國際(09658)於今年6月27日至11月28日期間的資金流狀況。（圖1）

特海國際自今年6月27日至今年11月28日期間，股價錄得2.41%的跌幅，該期間共錄得0.56 億港元的資金流入，當中大戶錄得100萬港元的資金流出，而散戶則佔當中的0.57 億港元。雖然大戶對散戶資金流比率為 1 比 57，不過，大戶資金是在由低位回升的走勢中，而同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上35.52%後作出回落，最低曾經跌至 -10.29%，不過，已由低位作出反彈，並於11月28日反彈至6.59%，這正好反映大戶資金動力正在改善中，將有助股價的反彈。

特海國際的股價自去年12月觸及24.10港元後，隨即因跌穿20天線及9天RSI回落至70以下而轉弱，其後一路呈現「高位不斷下移」的下跌格局，並於11月6日探至13.19港元。當時9天RSI仍未跌破30，顯示沽壓未算極端，股價隨後出現反彈。其後連續多日回升，不但成功重上20天線，亦逐步形成「低位愈見抬高」的走勢，技術面明顯改善。同時9天RSI重上70水平，反映動能增強。從走勢判斷，股價有機會完成底部回穩後展開首輪反彈。若以整個跌浪的38.2% 黃金比率反彈計算，反彈目標大約在17.10港元。投資者可考慮在14.50港元附近吸納，目標上看技術阻力區及分析師預測的17.00港元。只要股價維持在11月6日低點13.19港元之上，持倉風險相對可控，而暫時毋須作出止蝕。、

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。