攜程集團(9961)的國際化路徑：亞太崛起與市場變遷｜彭偉新

攜程集團 (9961）是內地領先的在線旅遊平台，提供全面的旅遊產品與服務，包括酒店預訂、交通票務、跟團游及差旅管理。根據報告，酒店業務佔總收入的約44%，而交通票務佔34%，套餐旅遊及在地活動則貢獻9%。集團的主要亮點在於其超過50%的市場份額，並且在國際市場上持續擴張，特別是在亞洲太平洋地區。集團短期內將受惠於國內旅遊需求的回升和出境旅行的增長。另外，集團可以受到海外業務的增長和業務效率的提升將有助於整體利潤得到提升；至於長期來說，集團在數字轉型和人工智慧的應用方面將進一步鞏固其市場領先地位。而集團的主要亮點在其強大的品牌影響力、穩定的現金流，以及持續的創新能力，這些優勢使其能在競爭激烈的旅遊市場中保持優勢。



而內地旅遊行業正在經歷周期性的波動，通常受到宏觀經濟變化和消費者需求的影響。隨著疫情後的恢復，市場需求逐漸回升，特別是在國內業務中，酒店和交通票務的預訂量表現穩健。然而，行業競爭非常激烈，主要競爭對手的市場活動對價格和市場份額都有影響，攜程集團需持續創新以保持領先地位。整體營運成本方面，受原材料價格上漲和人力成本增加的影響，行業的毛利率面臨一定壓力。不過，行內營運商正在透過運營效率的提升和人工智慧的應用來優化成本，這有助於改善其利潤率，並在競爭中穩住陣腳。展望未來，市場對出境旅遊的需求預期將持續增長，為行業帶來新的增長點。

以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 18.8 倍，市場給予集團的預測市盈率為 16.8 倍，較追蹤市盈率為低。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到2.26倍，而市賬率則為 1.89 倍。現價計算，集團的股價對營收比率為 5.93 倍，企業價值對收入為 4.71 倍，另外，企業價值對除息、稅項、折舊及攤銷前盈利為 12.72 倍。

攜程集團－Ｓ(09961)於今年6月30日至12月1日期間的資金流狀況。（圖1）

攜程集團－Ｓ (9961) 於2025年12月1日以 544 港元收市，全日上升 9 港元或 1.68%。集團過去5年的平均Beta值為 -0.13，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 613 港元，而最低位則曾見 402.6港元，以現價 544 港元計，攜程集團－Ｓ的股價較 50 天線低 3.38%，不過，現價則較 200 天線高出 6.49%，以技術走勢來說，未見股價出現偏高而有回調的壓力。至於集團自今年6月30日至今年12月1日期間，股價錄得19.3%的升幅，該期間共錄得112.19 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的84.42 億港元，而散戶則佔當中的27.74 億港元，大戶對散戶資金流比率為 3 比 1 (見圖1)，反映大戶的資金動力正在改善，有助股價作進一步的上升。 g同期大戶投資的坐貨比率最高曾升上22.33%；而最低曾經跌至0.02%，至於12月1日當日則為7.88%，反映整體股價動力正在改善之中。

攜程集團股價進今年4月由低位402.60港元開始反彈後，股價於9月曾升上最高位見613.0港元後見頂回落，而經過持續回調下，股價一度跌至530港元水平後回穩，並形成橫行支持，主要是該水平正好是回調了總升幅的38.2%的回調目標。雖然股價回落，但未有見9天RSI未有跌穿30水平，反映股價回調力度不算大強，有望股價在短期內見底。而昨日股價以大陽燭作出反彈，升離底部，有助股價在短期內進一步回升。投資者可以在540港元水平買入，上望13個財務模型計算出來的合理價600港元。只要價未有失守橫行走勢底部530港元，可以繼續持有。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。