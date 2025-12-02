沽注一擲原型人物Michael Burry再造淡Tesla　稱公司估值嚴重高估

電影《沽注一擲》角色原型人物﹑美國基金經理Michael Burry，再次沽空Tesla。據《財富》雜誌報道，Michael Burry於Substack平台上發帖文，指出正沽空Tesla，又指出由馬斯克領導的Tesla「估值過高」。



Michael Burry估計，Tesla每年會稀釋股東約3.6%股份，且沒有回購，而馬斯克破紀錄的薪酬方案，將繼續稀釋股東的股份。同時又指出﹕「Tesla市值目前仍被嚴重高估，且已持續了很長時間。」

2025年8月 25 日，美國加州，一輛美國電動車品牌特斯拉（Tesla）生產的Cyber​​truck停在特斯拉商店外。（Getty）

報道又指，Michael Burry還抨擊公司的忠實支持者，有關支持者就公司的首要任務的說法一直在變。他表示：「順便一提，馬斯克的狂熱粉絲曾all-in電動車，直到競爭對手出現；然後是all-in自動駕駛，直到出現競爭對手；現在是all-in機械人——直到出現競爭對手」。

2025年3月24日，中國北京，圖為美國電動車品牌特斯拉（Tesla）的超級充電站。（Reuters）

早於2021年5月已沽空Tesla

Michael Burry並非首次睇淡Tesla。早在2021年5月，旗下的Scion資產管理公司披露透過期權對Tesla建立淡倉。直至2021年10月時表示已平倉，不再沽空Tesla，稱是一筆短期交易。