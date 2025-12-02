港投委任十間機構　擔任新投資移民計劃2025資產管理公司

港投公司公布「新資本投資者入境計劃」下「投資組合」2025資金組別獲委任的資產管理公司，經遴選決定委任10家機構，分別是盤實資本、海闊天空創投、CMC資本、晨壹基金、隱山資本、M Capital、柏駿資本、春華資本、信宸資本/中信資本與遠信資本投資管理公司，以及惠理集團。



港投指，上述資產管理公司均在提案中提出，在香港擴展業務的具體方案，展示為香港經濟、競爭力及社會長遠發展作出貢獻的承諾。建議的各種投資主題包括人工智能應用場景、可持續科技、材料科學、生物科技等。

公司續指，就「2025資金組別」物色資產管理公司，市場反應踴躍，遞交提案書的資產管理公司無論在背景、投資策略和實戰經驗等各方面都非常多元化，顯示各類型投資機構對香港未來發展的信心。提案書提倡的投資領域甚具潛力，展示高質量產業發展趨勢。

2026年首季啟動有關投資工作

特區政府在2024年就「新計劃」公布詳情並在2024年3月1日開始接受申請。合資格申請人須投資最少3,000萬港元於獲許投資資產，當中300萬港元將投放在「投資組合」。「投資組合」首批配置資金（「2024資金組別」）的投資已經啟動，

根據港投公司最新的估算，「2025資金組別」截至今年底的規模至少為30億港元，將會平均分配予上述獲選的資產管理公司，並於2026年首季啟動有關投資工作。