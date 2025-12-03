技術創新驅動　中聯重科(1157)利潤的穩定增長｜彭偉新

中聯重科是內地工程機械行業的龍頭企業之一，主要從事工程機械、農業機械及礦山機械的研發、製造、銷售及服務等。集團透過「相關多元化、全球化、數字化」等戰略，實現從傳統設備到智能綠色裝備的轉型，產品覆蓋建築、能源、交通、環保及農業等領域。集團收入主要來自產品銷售、金融租賃及向客戶提供增值服務。核心收入來自設備銷售（佔比約90%），輔以租賃服務（約5-10%）。集團2025年上半年，總收入達248.55億元人民幣，按年上升1.30%，其中海外收入13.815億元，佔總收入的55.58%，按年上升14.66%，顯示全球化對集團的貢獻顯著。



集團利潤率為8.92%，而過去12個月的營運毛利率則為14.01%，另外，過去12個月的資產回報率為1.83%，股本回報率則為7.66%，集團季度盈利同比增長為35.8%。中聯重科過去5年的平均派息比率為 71%，而集團今個財年已派發 0.2 元人民幣的半年股息，計入上一個財年末期股息，12個月的追踪股息為0.50元人民幣，相等於 7.45 厘的追蹤年股息率，市場預期集團今年全年每股派 0.55 元人民幣，相等於 8.20 厘的預測股息率，較過去 5 年平均股息率 7.21 厘為高。

集團上個交易日以 7.45 港元收市，全日上升 0.13 港元或 1.77%。集團過去5年的平均Beta值為 0.68，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 7.95 港元，而最低位則曾見 4.9港元，以現價 7.45 港元計，中聯重科的股價較 50 天線高出 0.6%，另外，現價亦較 200 天線高出 16.21%。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 13.9 倍，市場給予集團的預測市盈率為 11.7 倍，較追蹤市盈率為低。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到7.33倍，而市賬率則為 0.99 倍，整體估值並不算太高。

中聯重科(01157)於今年7月14日至12月2日期間的資金流狀況。（圖1）

中聯重科自今年7月14日至今年12月2日期間，股價錄得22.85%的升幅，該期間共錄得3.38 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的2.4 億港元，而散戶則佔當中的0.98 億港元，大戶對散戶資金流比率為 2.4 比 1，反映大戶投資者仍主導股價，另外，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上18.23%後回落，而最低曾經跌至 -19.39%後已先行作出反彈，至於12月2日已由低位反彈上 -0.69%，正反映出大戶資金動力在改善中，因此，在整體動力改善下，有助股價未來作進一步的反彈。

中聯重科的股價技術走勢顯示出潛在的增長空間，根據市場分析，2025年預期每股盈利約為0.46元人民幣，顯示出約12.9%的年增長。展望2026年，每股盈利預測可達0.60元人民幣，增幅達29%。目前的股價評估顯示，市場預測市盈率低於同業水平，目標價範圍在6.00至10.00港元之間，中位數約為8.00港元。中聯重科股價由今年4月低位4.90港元起步，形成上升走勢並持續升至11月初高位7.95港元後見頂回落，不過，回調壓力仍然有限，雖然一度跌穿20天線及50天線，但未有失守保歷加通道底部，更於跌至7.00港元已先行作出反彈，股價有望見底回升。假如股價回落至7.40港元，將會是重新買入時機，預期股價有望升回8.00港元。只要股價能夠穩定在7.00港元以上，則可繼續持有以待更高獲利。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。