美股｜美國ADP私企職位意外減少　道指早段靠穩

美國ADP私人企業職位下跌，出乎市場預期。美股周三（12月3日）早段個別發展，道指靠穩，納指跌百點。美國人力資源服務公司ADP公布，美國11月私人市場職位減少3.2萬個，市場原先預期會增加1萬個。



圖為2025年12月1日，美國交易員紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間12月3日

【22:52】微軟跌近3% Tesla升2%

道指最新報47,490點，升15點或0.03%；納指最新報23,312點，跌100點或0.43%；標普500指數現報6,818點，跌10點或0.16%。其中，微軟跌2.90%，暫為跌幅最大道指成份股，Amazon跌1.16%、Nvidia跌0.82%；Tesla則升2.09%。

【22:48】油價上升 Bitcoin重上9.3萬美元

油價上升。紐約原油期貨現時每桶59.16美元，升0.52美元或0.89%；倫敦布蘭特期油每桶報62.93美元，漲0.48美元或0.77%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報93,054.50 美元、24小時內升逾6%。