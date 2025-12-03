美股｜美國ADP私企職位意外減少 道指早段靠穩
撰文：蕭通
美國ADP私人企業職位下跌，出乎市場預期。美股周三（12月3日）早段個別發展，道指靠穩，納指跌百點。美國人力資源服務公司ADP公布，美國11月私人市場職位減少3.2萬個，市場原先預期會增加1萬個。
本港時間12月3日
【22:52】微軟跌近3% Tesla升2%
道指最新報47,490點，升15點或0.03%；納指最新報23,312點，跌100點或0.43%；標普500指數現報6,818點，跌10點或0.16%。其中，微軟跌2.90%，暫為跌幅最大道指成份股，Amazon跌1.16%、Nvidia跌0.82%；Tesla則升2.09%。
【22:48】油價上升 Bitcoin重上9.3萬美元
油價上升。紐約原油期貨現時每桶59.16美元，升0.52美元或0.89%；倫敦布蘭特期油每桶報62.93美元，漲0.48美元或0.77%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報93,054.50 美元、24小時內升逾6%。
