天氣轉冷　煤炭需求增　中國神華可看高一線｜許繹彬

港股11月在淡靜氣氛中結束，全月恒指累跌47點，連續第二個月下跌。成交亦持續萎縮，11月最後一個交易日（28日）全日僅得1,462億元，創近兩個月新低。值得一提的是，雖然恒指上月下跌，但表現仍跑贏亞洲區內主要股市。



恒指50天線屢遇阻力

踏入12月，港股延續過去兩個月「高開格局」，首三個交易日先後重上20天線（26157點）及50天線（26214點），更一度高見26264點。可惜一如近數周劇情，北水雖連續第5日淨流入，但成交始終未有大突破，欠缺利好消息帶動下，恒指一遇50天線便「力不從心」，沽壓隨即湧現，迅速回落至10天線（25837點）附近。昨日（12月3日）尾市沽壓更突然加劇，連10天線亦失守，最終以25760點低收，重返起點。臨近聖誕長假，市場氣氛料繼續淡靜，除非出現重大利好消息，否則恒指短期很大機會繼續於25700點至26300點窄幅爭持。

筆者認為，近日港元拆息顯著回落，兩星期HIBOR跌0.15厘至1.72厘，創三個半月新低；三個月HIBOR亦跌0.075厘至2.86厘，同創逾三個月低位，銀行資金成本降低，將間接提升資金流入股市的動力，但港股成交卻不升反跌，與資金寬鬆環境明顯背馳。原因之一相信是部分基金經理已開始「埋單計數」，鎖定全年豐厚利潤後提早放假，導致市場參與意欲下降。因此，未來數周港股預計維持「高開低走」或「低開低走」格局，波幅有限。

中國神華。（視覺中國）

天氣轉冷煤炭股可留意

投資者現階段的投資策略，一動不如一靜，短線操作個股為主。本月市場普遍預期美國聯儲局將減息0.25厘，在減息預期及低息環境下，高息收息股仍具吸引力。除了收息股外，受益於季節性需求的板塊亦值得關注，隨着氣溫逐步下降，取暖用煤需求將明顯增加，煤炭股可看高一線，當中煤炭股龍頭中國神華（1088）值得重點留意。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。